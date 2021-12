Toute notre rédaction vous souhaite une bonne année 2022 !

Cette année encore, les conventions comme l’E3, la gamescom ou encore le Tokyo Game Show nous ont manqué. Alors certes, nous avons droit à des évènements en ligne dorénavant pour suivre l’actualité, mais ce n’est pas la même chose que de gambader dans une allée et de partir à la rencontre de développeurs pour vous partager des reportages excitants sur la Toile.

Une nouvelle page va se tourner d’ici quelques heures, 2021 fut une année légère côté vidéoludique, mais quelques perles ont tout de même fini sous les sapins. Pour le coup, nous vous invitons à jeter un œil sur les titres qui ont marqué plusieurs membres de notre rédaction : 2021 : TOP 5 des jeux qui ont marqué l'équipe de GAMERGEN.COM.

Avant de sabrer le champagne, nous tenons à vous remercier d’être toujours présent. Notre communauté est éparpillée sur les divers réseaux et nous sommes toujours ravis d’échanger avec vous. Nous essayons de vous apporter un brin de variété au fil des mois en vous partageant quelques bons plans et des contenus liés aux jeux vidéo, cinéma et goodies en tout genre.

Toute notre équipe se rassemble pour vous souhaiter le meilleur ! Passez de bonnes fêtes et profitez un maximum de votre entourage !

Bonne année 2022 !

