Toys for Bob : le développeur de Crash Bandicoot 4 et des Skylanders tease un nouveau jeu

De Star Control et Pandemonium! à Spyro Reignited Trilogy et Crash Bandicoot 4: It's About Time, en passant par la saga Skylanders, Toys for Bob a produit des jeux grands publics importants depuis 1989. Le studio californien appartenant à Activision-Blizzard depuis 2005 aurait cependant pu subir sa restructuration quasi exclusivement centrée sur les Call of Duty ces dernières années, mais ce ne sera pas le cas.



Il vient de confirmer sur Twitter qu'il développait actuellement un 18e titre encore anonyme, dans le cadre d'un jeu demandant de lister toutes ses productions. S'agit-il d'une manière de teaser une révélation imminente, pourquoi pas dans le cadre de la gamescom Opening Night Live de mardi prochain ? Pour mémoire, Jez Corden de Windows Central déclarait que Toys for Bob planchait sur un jeu de combat à la Super Smash Bros. dans l'univers de Crash Bandicoot, il pourrait donc s'agir de cette nouvelle production... Mais comme toujours, wait & see.

