Trackmania : la mise à jour avec les circuits d'automne lancée en vidéo

Tous les trois mois, Trackmania a droit à une mise à jour pour rajouter des circuits, et comme c'est de saison, ce sont 25 nouveaux tracés automnaux qui débarquent cette semaine dans le jeu de course, avec une centaine de nouvelles médailles à débloquer pour les plus courageux. Place à la bande-annonce de lancement :

Ubisoft et Nadeo rajoutent :

Également disponibles en mode Classé 3v3, les circuits offriront des niveaux de difficulté progressifs. Les joueurs pourront découvrir et expérimenter de nouveaux designs et de nouveaux blocs, dont des arbres d'automne et des interactions avec l'eau afin de créer des pistes idéales pour la compétition. Les joueurs auront besoin d'autant de vitesse que d'agilité face aux obstacles pour battre leurs concurrents. Pour les joueurs disposant d'un accès Standard ou d'un accès Club, toutes les précédentes campagnes resteront jouables, leur permettant ainsi de tester jusqu'à 125 cartes supplémentaires et 500 médailles.

En plus de cela, la saison classée Automne de la Trackmania Grand League sera lancée le 17 octobre prochain, avec trois formats différents, dont la Challenger League et l'Open Grand League. Le titre est pour rappel disponible uniquement sur ordinateurs, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.

