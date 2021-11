traVRsal : un mode multijoueur et beaucoup de nouveaux contenus disponibles

traVRsal est disponible en accès anticipé sur l'Oculus Quest (App Lab), mais aussi sur PC VR (téléchargement direct ici). Ce jeu propose de nous faire voyager à l'échelle de notre aire de jeu dans des univers et expériences diverses et variées. Tout comme Eye of the Temple ou encore Tea For God, le titre tire parti de notre room-scale pour nous faire déplacer physiquement, et l'univers entier du jeu est prévu pour tenir dans l'environnement virtuel délimité par notre Guardian.

La dernière mise à jour nous permet de jouer avec des avatars générés via la plateforme Ready Player Me et donc d'interagir avec eux tout en résolvant des énigmes ou encore en parcourant et se cachant dans ses dédales improbables. La fonctionnalité est encore au stade expérimental, aussi vous pourriez rencontrer quelques bugs. Dans tous les cas, il s'agit d'une avancée majeure dans cette application qui offre de très nombreuses possibilités (lire notre preview à cette adresse).

Mais ce n'est pas tout, puisque le développeur Impossible Robert annonce l'arrivée de nouveaux contenus créés par la communauté, dont le nouveau monde Twin Mansion, basé sur les mécaniques de l'escape game, à l'échelle de notre zone de jeu VR. Ce dernier nous emmène pour la première fois dans une aventure avec une trame narrative et des personnages doublés. L'occasion de visiter tout au long de cette intrigue deux manoirs à la recherche d'indices et de nombreux puzzles à résoudre.

Rappelons qu'un SDK est disponible sur GitHub pour s'adonner à la création d'univers personnalisés reposant sur les mécaniques de traVRsal. Le jeu, toujours au stade de l'accès anticipé, s'offre donc ici une mise à jour majeure et ouvre le champ des possibles avec le nouveau monde Twin Mansion.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.