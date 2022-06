Tunic : le Zelda-like annoncé et daté sur PS4 et PS5

Tunic a souvent été présenté par Microsoft, le titre de Finji était soutenu par le constructeur des Xbox et il est d'ailleurs sorti en mars dernier sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Mais les joueurs sur PlayStation ne seront pas mis de côté pendant trop longtemps.

Lors du State of Play de cette nuit, nous avons en effet appris que Tunic arrivera sur PlayStation 4 et PS5, avec une date de sortie déjà fixée au 27 septembre 2022. Sony rajoute :

Explorez un pays regorgeant de légendes perdues, de pouvoirs ancestraux et de monstres féroces dans ce jeu d'action isométrique qui met en scène un petit renard vivant une grande aventure. Échoué sur une plage mystérieuse avec pour seule arme votre curiosité, vous allez devoir faire face à des créatures colossales, récupérer des objets aussi étranges que puissants et révéler des secrets enfouis depuis longtemps...

