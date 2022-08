UFL : la sortie du free-to-play qui veut concurrencer FIFA reportée

Il y a du mouvement sur le terrain des jeux de football en ce moment. Entre FIFA 23 qui sera le dernier jeu d'Electronic Arts à utiliser la licence avant l'arrivée des EA Sports FC, cette licence qui est donc à récupérer par un autre jeu vidéo, Konami qui peine à trouver ses marques avec son eFootball 2022 devenu eFootball 2023... Le champ est libre pour qu'un concurrent fasse son trou, et c'est justement ce qu'espère faire UFL.



Le free-to-play des nouveaux venus de Strikerz Inc. ne s'est pas encore beaucoup montré, mais il promet des rencontres hors-ligne et surtout des parties en ligne justes, où tous les niveaux de joueurs se retrouveront. Le premier aperçu du gameplay laissait lui présager des ambitions graphiques et techniques importantes. Il faudra cependant être encore un peu patient, car Eugene Nashilov, directeur du studio de développement, a déclaré que ses équipes avaient besoin de plus de temps pour finaliser la première mouture de UFL et qu'il ne sortira donc pas en 2022 comme annoncé, mais en 2023.

Ce n’est pas nouveau de dire qu’il s’agit d’un jeu d’une immense complexité technologique - un jeu qui doit simuler une gamme complète de mécanismes et de techniques de football avec des animations dynamiques et réalistes, des joueurs de classe mondiale et bien plus encore. Aujourd’hui, nous annonçons que la date de sortie sera reportée à 2023. Beaucoup d’entre vous ont souligné que c'était probable, et vous aviez raison. Le jeu est maintenant prêt à environ 80 %, et nous avons besoin de plus de temps pour terminer le développement. Vous pouvez espérer une mise à jour sur la date de sortie pour décembre.

Rendez-vous donc à la fin de l'année pour en savoir plus sur l'avenir de UFL, qui sortira sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et aura normalement droit à une bêta avant son lancement. D'ici là, nous aurons mis la main sur FIFA 23, que vous pouvez précommander à partir de 31,97 € sur Amazon.fr.