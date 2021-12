Les écouteurs UGREEN Hitune X6 profitent d'une technologie de réduction de bruit ainsi que d'un prix réduit

UGREEN, marque plus connue pour fabriquer des appareils de recharge ou des accessoires pour smartphones, existe depuis 2012. Plus de 40 millions d'utilisateurs possèdent à ce jour un produit de la marque, qui s'occupe également de l’électronique de haute qualité.

Récemment, UGREEN a lancé de nouveaux écouteurs de qualité intégrant la technologie de réduction active du bruit (ANC), à savoir les HiTune X6. Ces derniers offrent une qualité d'écoute améliorée grâce à une réduction de 35 dB (dual ANC) permettant de ne pas être dérangé par les bruits extérieurs pendant que vous écoutez votre playlist préférée, vos séries ou vos films avec également un joint étanche qui isole du bruit de fond. De plus, grâce à la présence de 6 micros ENC avec RCV 4.0 pour la suppression du bruit ambiant, vous aurez une réduction de 90 % du bruit extérieur pendant les appels téléphoniques. La latence est extrêmement faible avec seulement 50 ms.

Niveau ergonomie, ils sont petits et légers, avec une finition métallique. Vous trouverez trois paires d'oreillettes en silicone souple pour un confort optimal pour toutes les oreilles.

Côté qualité sonore, les écouteurs possèdent chacun un diaphragme de 10 mm DLC (Diamond Like Carbon) permettant une parfaite écoute des basses sans distorsion, avec des détails plus riches, une faible distorsion et un son plus naturel et profond. Les codecs utilisés sont AAC et SBC, et l’appairage se fait facilement grâce au Bluetooth 5.1.

Sur leur structure, les écouteurs sont pourvus de contrôles tactiles qui vous donnent accès à différentes fonctions (lecture, pause, contrôle de volume ou encore activer et désactiver la réduction du bruit...).

Côté autonomie, les écouteurs offrent 6 heures d'écoute en mode normal (5,5 heures avec ANC), auquel il faut ajouter la recharge du boîtier permettant 26 heures d’écoute. La recharge complète dure 2 heures, mais 10 minutes de charge suffisent pour une heure d'écoute. Pour finir, ils possèdent la certification IPX5 permettant de supporter les sports extérieurs sous la pluie.

Vous trouverez sur Amazon les écouteurs UGREEN Hitune X6 au prix préférentiel de seulement 49 € avec le cumul du code de réduction HITUNEX6UG et d'un coupon de -10 € présent sur le site, avec la livraison gratuite.