Valheim inarrêtable, 3 millions de copies vendues

Valheim est sorti le 2 février dernier sur PC, uniquement sur Steam, et il est en Early Access. Pour autant, le jeu d'Iron Gate et Coffee Stain Publishing cartonne, il s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires lors de sa première semaine de lancement, et pas plus tard que lundi soir, les développeurs annonçaient que la barre des deux millions de jeux vendus avait été dépassée.

Mais vous connaissez le dicton, « jamais deux sans trois » ? Eh oui, Valheim n'a même pas attendu l'arrivée du week-end pour atteindre les trois millions d'exemplaires vendus sur Steam, une ascension fulgurante pour le jeu de survie coopératif avec des Vikings. Les développeurs s'amusent avec les chiffres, précisant qu'il faudrait 74 319 maisons longues pour réunir tout le monde, que Valheim a récolté plus de 60 000 avis « extrêmement positifs », qu'il s'est hissé à la 78e place des jeux les mieux notés sur Steam, et qu'il a déjà cumulé plus de 20 millions d'heures visionnées sur les plateformes de streaming, se hissant en septième place sur Twitch devant CS:GO, Dota 2, Minecraft ou encore Rust.

Les développeurs ont de quoi être fiers, Valheim cartonne, il ne reste désormais plus qu'à poursuivre le travail avec des mises à jour pour parfaire l'expérience et attirer encore plus de joueurs. Le titre est uniquement jouable sur ordinateurs, vous pouvez retrouver un PC gaming sur Amazon.