Vendetta Forever : nDreams dévoile un FPS en VR inspiré du cinéma d'action

nDreams est un studio spécialisé dans la réalité vituelle bien occupé, qui était déjà derrière Synapse et Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. Le studio a dévoilé tout récemment Frenzies, mais il a profité du VR Games Showcase pour présenter un autre projet bien différent : Vendetta Forever, un titre VR qui s'inspire des films d'action classiques.

Le FPS nous plongera dans des dizaines de scènes pour tirer sur un paquet d'ennemis avec diverses armes et un principe très simple : « tirer pour tuer, tuer pour avancer ». La bande-annonce ci-dessus montre très bien les mécaniques de gameplay, mais voici quand même une présentation de Vendetta Forever :

BIENVENUE AU PARADIS DES FILMS D'ACTION CULTES Vendetta Forever fusionne le jeu de tir tactique rapide et les acrobaties décontractées dans une déclaration d'amour sans complexes au cinéma d'action classique. Prenez tout ce que vous adorez des meilleurs jeux d'action en VR, enlevez le superflu, gardez le meilleur et voilà votre pur jeu de tir. L'ADRÉNALINE DE L'ACTION Tirer pour tuer. Tuer pour avancer. Supprimez les ennemis et emparez-vous de leur arme en plein air pour vous propulser. Préparez stratégiquement votre prochain mouvement avec chaque élimination dans un combat frénétique sans merci. VIVEZ VOTRE FANTASME DE FILM D'ACTION Déchaînez-vous à travers plus de 60 scènes de tir stratégique ultrastylé. Chaque instant est un hommage aux scènes d'action survitaminées les plus cultes du cinéma, des bruyantes fusillades de saloon aux prises d'otage high-tech à 30 000 pieds. Vous avez le beau rôle. Foncez, détruisez et faites exploser vos ennemis sur une bande-son synthétique et rythmée.

La date de sortie de Vendetta Forever est fixée au 24 octobre 2024 sur PlayStation VR 2 et Meta Quest 2, 3 et Pro. Une démo est déjà disponible sur le Meta Store. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 3 128 Go à 549,99 € sur Amazon et Fnac.