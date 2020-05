Verbatim annonce une nouvelle gamme de SSD M.2

À ceux qui cherchent des temps de démarrage et de chargement plus rapides sur leur PC, Verbatim propose depuis peu des solutions sous la forme d’une nouvelle gamme de SSD M.2. Pour booster le disque dur de votre PC deux modèles s’offrent à vous bien qu’en réalité les deux gadgets ne visent pas le même public.

D’un côté nous avons le SSD Vi3000 NVMe PCIe M.2 dont l’argument premier est d’être parfaitement adapté à l’interface NVMe. Verbatim revendique 3 100 Mo/s en vitesse de lecture et 2 900 en vitesse d’écriture avec ce dispositif. Le SSD Vi560 S3 M.2 est pour sa part plutôt destiné aux systèmes caducs ne disposant pas de l’interface NVMe ou possédant un disque dur usé. Les vitesses d’écriture et de lecture sont ici de 520 et 560 Mo/s respectivement.

À noter que les deux modèles présentés ici sont tous les deux disponibles en trois versions différentes qui se distinguent essentiellement par leur capacité. Vous pourrez ainsi choisir entre des SSD de 256 Go, 512 Go et 1 To.