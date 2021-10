Virtual Desktop : la nouvelle fonction Sharpening rend les jeux plus nets et détaillés !

Alors que la fonctionnalité Oculus Link Sharpening est disponible depuis plusieurs semaines et permet avec brio d'améliorer la netteté de nos jeux PC VR en Link ou Air Link, nous évoquions la possibilité qu'un équivalent arrive chez le concurrent Virtual Desktop. Régulièrement comparés, et possédant chacun leurs adeptes et détracteurs, ils n'ont de cesse de se tenir tête et de s'améliorer. Quand l'un dévoile une nouvelle fonctionnalité, l'autre n'est généralement pas bien loin derrière.

Cela ne nous a donc pas surpris d'apprendre que Guy Godin (derrière Virtual Desktop), vient tout récemment de dévoiler sa propre option avec la dernière mise à jour de son logiciel. Celle-ci permet d'améliorer la qualité de l'image en annulant le flou dû à l'encodage/décodage vidéo, avec un algorithme de contraste adaptatif intitulé CAS, pour Contrast Adaptive Sharpening, tiré de la bibliothèque de technologie d'AMD, dont l'intensité de l'effet peut être ajusté à l'aide d'un curseur. Rassurez-vous, « technologie AMD » ne veut pas dire que cela ne marche pas sur les cartes NVIDIA. Le filtre de netteté étant appliqué directement par le GPU embarqué sur le Quest, cela n'a donc aucun impact sur les performances PC, mais peut cependant solliciter un peu plus la batterie. Les solutions d'Oculus et de Virtual Desktop ont toutes les deux pour objectifs d'améliorer la finesse de l'image, de faire ressortir les détails des textures et de se débarrasser du flou inhérent à la compression de l'image sur nos Oculus Quest, mais la solution de Virtual Desktop se révèle plus précise que celle utilisée par Oculus. Notez que d'une manière générale (sans filtre de netteté), ce dernier propose déjà une image un peu plus fine que son concurrent à résolution identique. En revanche la palme de la fidélité des couleurs et de la quasi-absence d'artefacts de compression (les deux points faibles de Virtual Desktop) revient à Oculus.

Pour ajuster l'intensité du filtre de netteté, rien de plus simple, puisqu'il suffit de se rendre dans l'onglet Streaming de Virtual Desktop et de régler le curseur comme bon nous semble (Guy Godin recommande 75 %).

Le résultat est visuellement très appréciable et le gain de netteté réellement perceptible. Tout comme avec l'Oculus Link Sharpening, nous avons le sentiment de redécouvrir la fidélité graphique de nos jeux et de jouer avec une résolution nettement plus élevée. La frontière avec le rendu visuel des casques strictement PC VR recevant des images brutes et sans compression, à l'inverse de nos Oculus Quest, s'amenuise et le flou jusqu'alors présent, disparait pour de bon. La guéguerre de « qui fera le mieux » entre Oculus et Virtual Desktop est relancée, au bénéfice des joueurs. Nous avons hâte de voir la prochaine évolution.



