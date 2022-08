Voice of Cards: The Beasts of Burden, un troisième épisode de la licence de Square Enix et Yoko Taro en fuite

Difficile d'ignorer le nom de Yoko Taro depuis le succès retentissant de NieR: Automata, qui va d'ailleurs faire son retour d'ici quelques semaines avec un portage sur Switch, la The End of YoRHa Edition (en précommande sur Amazon pour 39,99 €). Mais le créateur et le producteur Yosuke Saito ont visiblement un autre jeu dans les cartons, qui pourrait être annoncé prochainement et dont l'existence a fuité via la base de données du PSN comme le rapporte PlayStation Game Size.

Oui, moins d'un an depuis la sortie du premier jeu de la licence, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, suivi en février dernier par Voice of Cards: The Forsaken Maiden, tout porte à croire que Square Enix s'apprête apparemment à dévoiler un troisième volet intitulé Voice of Cards: The Beasts of Burden. Pour rappel, il s'agit d'une série de RPG utilisant les codes du jeu de rôle sur table avec un système de cartes, une bonne manière de conter des histoires sans trop pousser les coûts de développement.

Il faudra sans doute encore patienter un peu avant de connaître l'intrigue de ce Voice of Cards: The Beasts of Burden, en espérant que Square Enix finisse par sortir une compilation physique regroupant tous les épisodes. Si sa date de sortie est aussi prévue pour la fin d'année, le calendrier de l'éditeur s'en retrouvera vraiment très chargé !