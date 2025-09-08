VR Forever Awards : la liste complète des nommés et un jury "prestigieux" pour célébrer la VR sur Steam

La réalité virtuelle s’offre enfin sa cérémonie maison. Du 18 au 23 septembre 2025, le festival VR Forever investira Steam avec plus de 130 jeux VR, des démos inédites, des promos massives et, pour la première fois, une remise de prix entièrement dédiée au médium : les VR Forever Awards. Les organisateurs ont désormais levé le voile sur la composition du jury et sur la liste complète des nommés.

Un jury qui rassemble les voix de la VR

Pour cette première édition, Creature et Future Friends Games n’ont pas fait les choses à moitié. On retrouve autour de la table aussi bien des vétérans du développement que des figures médiatiques et des créateurs de contenu influents.

Ed Lago ( Creature ), directeur de label, derrière des titres comme Maestro , THRASHER ou Starship Home .

Creature Doug North Cook , fondateur et directeur créatif de Creature .

Creature Kris Wingfield-Bennett , directeur XR chez Future Friends Games , qui a notamment accompagné The Last Clockwinder .

Future Friends Games Andrew Eiche , CEO d’ Owlchemy Labs , studio à l’origine de Job Simulator et Vacation Simulator .

Owlchemy Labs Naysy , créatrice de contenu VR très suivie, connue pour ses vidéos de Beat Saber en réalité mixte.

Jasmine Uniza , fondatrice de Impact Reality et Flat2VR Studios , spécialisée dans la communication VR.

Impact Reality Flat2VR Studios Anita Tung , directrice artistique, notamment sur The Last Clockwinder .

Henry Stockdale , journaliste senior chez UploadVR .





Sur le papier, c’est un mélange d’expertise technique, éditoriale et créative qui donne de la légitimité à cette première édition. Reste la question de la présence, dans le jury, de personnalités directement liées à des jeux en compétition. Dans le monde du cinéma, ce serait comparable au fait d’inviter les réalisateurs des films sélectionnés à juger la compétition, non ?

Les catégories et leurs nommés





1 - Hidden Gem – ces pépites discrètes qui méritent plus d’attention : Fujii

What the Bat?

We Are One

The Under Presents

Tentacular 2 - Best Solo Journey – les meilleures aventures en solitaire : The Light Brigade

The Last Clockwinder

Floor Plan 2

Eye of the Temple

Moss: Book II 3 - Best Social Time – quand la VR devient le centre de la fête : Walkabout Mini Golf

Ancient Dungeon VR

Among Us 3D

Gorilla Tag

Davigo 4 - Best All Time Classic – les incontournables, sans lesquels la VR ne serait pas la même : I Expect You To Die

Pistol Whip

Job Simulator

Blade and Sorcery

Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades 5 - Most Anticipated – les jeux qui suscitent le plus d’impatience : Daily Delivery

Ghost Town

Into Black

Reach

TMNT: Empire City 6 - Game of the Year (GOTY) – les prétendants au titre de jeu VR de l’année : Maestro

Hyperdome

Vendetta Forever

Metro Awakening

The Midnight Walk

Un rendez-vous qui veut s’imposer

Avec six catégories et trente jeux en lice, les VR Forever Awards marquent une étape importante pour la reconnaissance de la VR sur Steam. Le festival ne se contentera pas de récompenser les lauréats : il offrira aussi aux joueurs un accès privilégié à des démos inédites et à des réductions parmi les plus intéressantes jamais vues pour le catalogue VR de la plateforme.

Un premier rendez-vous qui pourrait bien devenir annuel et incontournable pour les passionnés de réalité virtuelle. A suivre !