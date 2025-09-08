VR FOREVER Steam Festival & Awards 2025 : festival inédit dédié à la réalité virtuelle avec de nombreuses promotions au programme

La réalité virtuelle aura bientôt son propre événement d’envergure sur Steam. Le studio et label Creature (Maestro, The Light Brigade, THRASHER, Starship Home) s’associe à l’agence de publication Future Friends Games pour lancer les VR Forever Awards ainsi qu’un festival en ligne entièrement consacré à la VR.

L’événement se tiendra du 18 au 23 septembre 2025 et réunira plus de 130 jeux VR. Les joueurs pourront découvrir de nouvelles annonces, des démos inédites et profiter de réductions massives sur certains des titres les plus populaires de la plateforme. Parmi eux, on retrouve des best-sellers comme Job Simulator, Gorilla Tag, Synth Riders, Among Us 3D: VR, Tetris Effect: Connected et Walkabout Mini Golf.

Pour Future Friends Games, ce partenariat était une évidence. « Nous avons travaillé sur de formidables jeux VR depuis 2020, à commencer par The Last Clockwinder (Meta Game of the Year 2022). Quand Doug nous a parlé de lancer VR Forever ensemble, la réponse a été immédiate », explique Kris Wingfield-Bennett, directeur XR de la société. « Nous avons remarqué qu’il n’existait aucun grand festival annuel sur Steam consacré à la VR. Nous avons hâte de révéler les premiers lauréats des VR Forever Awards et de permettre aux joueurs de profiter de réductions exceptionnelles, ainsi que de démos inédites et jamais proposées auparavant. »

Même enthousiasme du côté de Creature, porté par son CEO et directeur créatif Doug North Cook : « Il n’a jamais été aussi excitant de jouer en VR. VR Forever est une célébration du chemin parcouru au cours de la dernière décennie, avec des titres qui continuent d’évoluer depuis presque dix ans. Creature reste engagé à soutenir la sortie d’expériences VR de qualité, créatives et inédites. »

Un partenariat entre deux acteurs engagés dans la VR

Fondé en 2017, Future Friends Games s’est donné pour mission d’aider les jeux indépendants à trouver leur public. L’agence a accompagné de nombreux projets VR comme The Last Clockwinder, Maestro, THRASHER, What the Bat?, UNDERDOGS, Starship Home ou encore Eye of the Temple. Elle a aussi soutenu l’annonce récente de Hotel Infinity, développé par les créateurs de Manifold Garden. Initialement centrée sur la communication, la société s’est lancée dans l’édition en 2021 avec Omno et Exo One, avant d’élargir son catalogue avec Laysara: Summit Kingdom, Europa, Gourdlets, SUMMERHOUSE ou The Cabin Factory, et prépare encore plusieurs sorties prévues en 2025.

De son côté, Creature, fondé en 2023, s’est rapidement imposé comme un label VR reconnu. Son portfolio regroupe des expériences comme THRASHER, Laser Dance, Cubism, Budget Cuts ou The Light Brigade. Outre le développement de ses propres projets, l’entreprise propose également des services de soutien aux studios indépendants afin de les aider à s’imposer dans un marché compétitif.

Avec les VR Forever Awards et ce premier festival en ligne, Steam accueillera enfin un rendez-vous pensé pour célébrer la diversité et la créativité de la VR. Un événement qui pourrait bien devenir un incontournable annuel pour les joueurs comme pour les studios.