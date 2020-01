Wargroove : déjà une bande-annonce de lancement pour l'extension gratuite Double Trouble, datée sur plusieurs plateformes

Cela fera bientôt un an que Wargroove est paru, nous transportant sur ses champs de bataille tactiques. Depuis, il a eu droit à des versions physiques sur PS4 et Switch, mais surtout, Chucklefish a annoncé en octobre la venue d'un DLC gratuit sur toutes les plateformes, intitulé Double Trouble.

Bonne nouvelle, nous connaissons désormais sa date de sortie, annoncée à travers une bande-annonce de lancement mettant en avant ce contenu inédit et sur le blog du studio. Il faudra se montrer patient, car son arrivée ne se fera pas avant le 6 février 2020 sur Xbox One, Switch et PC. Pour ne pas changer, la PS4 est à la traîne, mais une date devrait nous être donnée prochainement. Nous apprenons d'ailleurs que le développement du DLC a démarré avant même la sortie du jeu, alors qu'il était en phase de localisation et de test.

L'élément majeur mis en avant sera la coopération, avec une campagne mettant en scène 3 Commandants supplémentaires (Wulfar, les jumeaux Errol et Orla, et Vesper), qui sera donc jouable en coop sur un même écran ou en ligne, en plus du solo. Parmi les autres nouveautés, notons l'arrivée de deux nouveaux types d'unités (Voleurs et Fusiliers), des lobbies multijoueurs en ligne publics et privés, un environnement volcanique, des missions d'arcade supplémentaires, tout un tas d'améliorations de l'éditeur de niveaux, des musiques inédites dont des extraits sont à écouter en page suivante et bien plus.

Tout cela est fort alléchant, vous ne trouvez pas ?