Warhammer 40,000: Space Marine 2 sera plus fun entre amis, la preuve en vidéo

La sortie de Warhammer 40,000: Space Marine 2 approche à grands pas. Après de longs reports, le jeu de tir à la troisième personne de Saber Interactive et Focus Entertainment arrivera le mois prochain sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, les studios mettent le paquet pour détailler leur titre.

Pour bien terminer la semaine, nous avons droit à une nouvelle vidéo de gameplay de Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui s'attardent encore une fois sur les modes multijoueur. Le titre proposera une campagne à parcourir en coopération avec deux amis, mais également un mode PvE. Que ce soit en Opérations ou en Guerre éternelle, les joueurs pourront choisir parmi six classes (Tactique, Assaut, Avant-Garde, Rempart, Tireur d’Elite et Lourd) et obtenir des Données d'Armurerie et des Points de Réquisition pour personnaliser leurs Space Marines. Au passage, les studios dévoilent les configurations minimale et recommandée pour faire tourner Warhammer 40,000: Space Marine 2 sur PC :

La date de sortie de Warhammer 40,000: Space Marine 2 est fixée au 9 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il sera même possible d'y jouer avec trois jours d'avance en précommandant les éditions Gold ou Ultra. Cette dernière est disponible contre 89,99 € (- 10 %) sur Gamesplanet.