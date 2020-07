Watch Dogs Legion : les personnages principaux à l'honneur de nouveaux visuels, un point sur les différentes éditions

Hier soir, Watch Dogs Legion est revenu en force lors de l'Ubisoft Forward, dévoilant sa nouvelle date de sortie tout en nous présentant quelques phases de gameplay. L'éditeur a accompagné ce retour médiatique en diffusant des visuels inédits, à voir en page suivante, mettant notamment en scène les protagonistes majeurs de l'aventure. Que ce soit Nigel Cass à la tête d'Albion, Sabine Brandt et Dalton Wolfe chez DedSec, l'analyste Richard Malik ou la criminelle Mary Kelley, ce nouvel épisode ne manquera pas de personnalités charismatiques, malgré le fait que nous n'incarnions pas de personnage prédéfini sur la durée.

Ce troisième épisode développé par Ubisoft Toronto, en collaboration avec les studios de Montréal, Paris, Bucarest, Kiev et Newcastle, nous permettra donc de créer notre petite armée de personnages, pour un total de 40 comme nous l'apprend l'éditeur :

Dans Watch Dogs : Legion, la ville de Londres est sur le point de s'effondrer. Au milieu du chaos, une mystérieuse entité connue sous le nom de Zero-Day a piégé le groupe secret de résistants de DedSec en l'accusant d'être à l'origine de plusieurs bombardements à divers endroits de la ville. Dans la foulée, des criminels issus de tous les quartiers malfamés de Londres en ont profité pour prendre le contrôle, en l'absence du gouvernement. En tant que membres de DedSec, les joueurs affronteront des criminels de taille. Qu'ils soient sadiques, mercenaires, cybercriminels et pire encore, les joueurs devront faire face à une grande variété d'ennemis et de situations, et recruter de nouveaux membres en conséquence afin de libérer Londres de tous ces opportunistes et de découvrir qui se cache derrière Zero-Day. Les joueurs pourront recruter jusqu'à 40 membres dans leur groupe de résistants. La ville de Londres offre aux joueurs un cadre idéal pour recruter toutes sortes de personnages, qui possèdent tous leurs propres armes et compétences. Agent du MI6, champion de boxe, hackeur surdoué, conducteur en fuite, hooligan ou bien innocente vieille dame, les joueurs pourront choisir de faire intervenir n'importe laquelle de leurs recrues en fonction des situations qu'ils rencontreront. Ils pourront par exemple décider d'attaquer depuis le ciel en incarnant un ouvrier du bâtiment, aux commandes d'un drone cargo ou bien attaquer au sol en incarnant un espion utilisant des gadgets high-tech tels que le prototype de voiture lance-roquettes.

Un point sur les éditions a également été fait, qu'il est bon de rappeler puisqu'elles avaient été dévoilées à l'annonce lors de l'E3 2019, ça commence à dater.

L'Édition Gold (99,99 €) comprendra le jeu de base et le Season Pass, qui inclura de nouvelles extensions de l'histoire principale, des missions DedSec supplémentaires, quatre héros uniques, l'Édition complète du jeu original Watch Dogs de 2014 et plus encore.

(99,99 €) comprendra le jeu de base et le Season Pass, qui inclura de nouvelles extensions de l'histoire principale, des missions DedSec supplémentaires, quatre héros uniques, l'Édition complète du jeu original Watch Dogs de 2014 et plus encore. L'Édition Ultimate (119,99 €) comprendra l'Édition Gold et le contenu digital de l'Édition Ultimate ainsi que trois nouveaux personnages, de nouveaux masques et quatre semaines de statut VIP permettant de gagner de l'argent in-game plus rapidement.

(119,99 €) comprendra l'Édition Gold et le contenu digital de l'Édition Ultimate ainsi que trois nouveaux personnages, de nouveaux masques et quatre semaines de statut VIP permettant de gagner de l'argent in-game plus rapidement. L'Édition Collector (189,99 € sur consoles / 179,99 € sur PC) inclura l'Édition Ultimate, une réplique lumineuse de 38 cm du masque « Couronne DedSec », un accès instantané au masque dans le jeu, un steelbook exclusif, trois stickers ainsi qu'une affiche de propagande recto verso, tous inspirés de l'univers du jeu. Cette édition sera uniquement disponible sur l'Ubisoft Store.

Comme vous pouvez le constater, le premier Watch_Dogs sera inclus dans le Season Pass et sera donc d'office jouable sur plusieurs nouvelles plateformes (PS5, Xbox Series X et Stadia). Un pack Golden King peut lui être obtenu en guise de bonus de précommande, c'est du classique.

Watch Dogs Legion est pour rappel attendu le 29 octobre prochain sur PS4, Xbox One, PC (Epic Games Store et Uplay) et Stadia, avec une disponibilité sur Uplay+ en édition Ultimate. Des versions PS5 et Xbox Series X sont aussi attendues au lancement de ces consoles, bénéficiant du Smart Delivery chez Microsoft, et d'une upgrade gratuite du jeu PS4 (Blu-ray et dématérialisé) vers la version PS5 comme pour les autres jeux cross-gen du studio.

