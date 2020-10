WD_BLACK : Western Digital présente les nouveautés de sa gamme

La nouvelle génération de consoles est à nos portes. C’est en cette période d’attente que Western Digital a décidé de renforcer WD_BLACK, sa gamme de solutions de stockage à destination des joueurs. Trois nouveaux SSD font donc leur apparition, chacun ayant accès à des options d’éclairages RVB.

Le SSD NVMe WD_BLACK SN850 ouvre la marche avec de belles performances. Le modèle 1 To offre par exemple des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 7 000 et 5 300 Mo/s. Fabriqué avec le contrôleur WD_BLACK G2, ce produit tout neuf utilise en plus une nouvelle technologie de cache. Western Digital nous parle également de fonctionnalités améliorées en ce qui concerne la longueur de la file d’attente. Un modèle de dissipateur thermique compatible RVB est également disponible en option afin de réduire l'étranglement thermique. La version sans dissipateur de chaleur du SSD NVMe WD_BLACK SN850 est déclinée en modèle de 500 Go, 1 To et 2 To. Elle sera par ailleurs accessible à partir de 139,99 € avant la fin du mois d’octobre. Le modèle avec dissipateur de chaleur attendra pour sa part au premier semestre 2021.

Vient ensuite la carte d'extension SSD NVMe WD_BLACK AN1500. Il s’agit là d’une solution PCIe Gen3 x8 plug-and-play. Doté de deux SSD internes, l’appareil peut atteindre des vitesses de lecture allant jusqu’à 6 500 Mo/s. Du côté de l’écriture, les modèles de 2 To et 4 To atteignent les 4 100 Mo/s. Le SSD NVMe WD_BLACK AN1500 est équipé d’un dissipateur de chaleur pour conserver de hautes performances sur une longue durée. Les versions de 1 To, 2 To et 4 To sont disponibles immédiatement à partir de 254,99 €.

Le SSD NVMe Game Dock WD_BLACK D50 est la troisième et dernière solution de Western Digital. Comme son nom l’indique, nous avons affaire cette fois à un gaming dock SSD compatible Thunderbolt 3. Outre la capacité de stockage qu’il embarque, ce produit a été pensé pour être une station de jeu qui comprend un dissipateur thermique ainsi que plusieurs ports pour les accessoires. Il est déjà disponible à partir de 471,99 € avec des capacités de 1 To et 2 To. Une option sans SSD est également disponible à partir de 306,99 €.

