Windjammers 2 : le jeu enfin disponible, avec sa bande-annonce de lancement

C'est en 2018 que Dotemu dévoilait Windjammers 2, suite du jeu d'arcade culte des années 90. Le titre se sera fait désirer pendant de longues années, mais tout vient à point à qui sait attendre, et il est enfin disponible sur ordinateurs, consoles et Google Stadia. Place à la bande-annonce de lancement :

25 ans plus tard, voici donc Windjammers 2, qui nous emmène toujours dans des arènes pour participer à des combats de frisbee. Le gameplay ne change pas, il est toujours stratégique et tactique, les personnages ont des capacités spéciales pour sortir des coups impressionnants et les fans ont de nouvelles têtes à découvrir dans cette suite, dont Sophie De Lys, Max Hurricane, Jao Raposa et Sammy Ho. Les nostalgiques opteront pour des personnages déjà connus comme Hiromi Mita, Klaus Wessel, Loris Biaggi, Steve Miller, Gary Scott et Jordi Costa.

Windjammers 2 est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Il est déjà inclus dans le PC/Xbox Game Pass, abonnement que vous pouvez retrouver sur Amazon.

