Wonder Boy: Asha in Monster World, un nouvel épisode de la licence annoncé sur PS4 et Switch avec une première illustration

Dans les années 80 et 90, différentes plateformes ont été gratifiées de jeux Wonder Boy / Monster World, dont les différents intitulés entre les pays n'aident pas vraiment pour s'y retrouver. Depuis 2016, la licence a fait son retour avec les remakes Wonder Boy Returns et Wonder Boy: The Dragon's Trap, ainsi que le successeur spirituel Monster Boy and the Cursed Kingdom. Les fans de ce type de production n'ont pas fini de se faire plaisir, car un nouveau jeu vient d'être annoncé, Wonder Boy: Asha in Monster World.

C'est par l'intermédiaire d'IGN que nous apprenons que le studio Artdink et l'éditeur ININ Games sont à l'œuvre pour sortir ce jeu original sur PS4 et Switch au début de l'année 2021. Il mettra donc en scène Asha, l'héroïne de Monster World IV (1994) et son Pepelogoo volant (la créature bleue), devant sauver le monde d'une menace pour le moment inconnue. Pour l'occasion, seront de retour le créateur de la saga Ryuichi Nishizawa, le compositeur Shinichi Sakamoto, le character designer Maki Oozora et le creative manager Takanori Kurihara.

Un site officiel est déjà ouvert, sans rien dessus actuellement outre un premier visuel des personnages, qui seront entièrement doublés, Asha étant décrite comme « pleine d'entrain et bavarde ». Pour plus de détails, nous avons rendez-vous durant l'Awesome Indies showcase de la gamescom 2020 ce samedi 29 août à 19h00.

