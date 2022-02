Wonder Boy Collection : une compilation de 4 jeux rétro annoncée en vidéo

Née en 1986, la franchise Wonder Boy/Monster World a eu droit à plusieurs suites dans les années 80 et 90, avant de faire son retour dans les années 2010 grâce à des remakes et même une suite spirituelle inédite, Monster Boy et le Royaume maudit. Mais les amateurs de retrogaming vont prochainement pouvoir retrouver une compilation des premiers volets.

ININ Games et Strictly Limited Games viennent en effet de dévoiler Wonder Boy Collection, une compilation pour PS4 et Switch de quatre vieux volets de la franchise, à savoir :

Wonder Boy (1986) ;

(1986) ; Wonder Boy in Monster Land (1987) ;

(1987) ; Wonder Boy in Monster World (1991) ;

(1991) ; Monster World IV (1994).

Les joueurs pourront donc découvrir ces quatre jeux de plateforme et d'A-RPG, à une date encore inconnue, avec de petits ajouts comme des filtres et shaders supplémentaires ou des options pour avancer/retourner dans le temps et sauvegarder quand bon vous semble. Il y aura même une galerie virtuelle pour admirer des images des jeux. ININ Games proposera des éditions physiques simples, tandis que Bliss Brain distribuera la compilation sur l'eShop et le PlayStation Store, et Strictly Limited Games vendra même des éditions Limited et Collector sur sa boutique, via la Wonder Boy Anniversary Collection.

En attendant la sortie de Wonder Boy Collection sur PS4 et Switch, vous pouvez retrouver Wonder Boy: Asha in Monster World, remake du quatrième volet, à 27,36 € sur Amazon.