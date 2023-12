World of Goo 2 : une suite au jeu de réflexion indépendant enfin annoncée

En 2008, alors que les studios indépendants n'étaient pas encore légion, 2D Boy lançait World of Goo, un excellent jeu de réflexion demandant de construire des structures avec de petites créatures rondes pour atteindre la fin du niveau. Kyle Gabler, l'un des deux membres de 2D Boy, a depuis fondé Tomorrow Corporation avec Kyle Gray et Allan Blomquist.

Le studio a depuis sorti Little Inferno, Human Resource Machine et 7 Billion Humans, mais lors de la cérémonie des Game Awards 2023, Tomorrow Corporation a dévoilé son prochain jeu, qui sera World of Goo 2 ! Un jeu développé en collaboration avec 2D Boy, Ron Carmel n'est donc pas mis de côté, qui s'annonce déjà comme le titre le plus ambitieux des studios, avec encore plus de Goos.

Nous avons tranquillement revisité World of Goo. Comment a-t-il évolué en 15 ans ? Quelles nouvelles possibilités de gameplay allons-nous découvrir ? Quelles merveilleuses nouvelles créatures, personnages et monuments anciens allons-nous rencontrer ? Nous sommes encore en plein développement, mais nous sommes ravis de partager enfin avec vous une partie de ce que nous avons construit, dans notre toute première bande-annonce ci-dessus.

World of Goo 2 est attendu en 2024, sur des plateformes encore inconnues. Vous pouvez retrouver le premier volet à 12,49 € sur GOG.com.