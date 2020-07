World of Tanks : mise à jour 5.0 disponible, nouvelle saison et cross-play en vue !

Alors que les joueurs PC continuent de festoyer à grands coups d’obus pour célébrer le 10e anniversaire de World of Tanks, ceux qui privilégient la console voient du contenu exclusif débarquer. Depuis aujourd’hui, la mise à jour 5.0 est disponible et elle embarque avec elle une toute nouvelle saison baptisée SummerSlam!. Un nom original pour une saison qui le sera tout autant vu qu’elle est lancée en partenariat avec la WWE, la célèbre ligue de catch américaine.

Difficile de voir le lien entre des montagnes de muscles pratiquant le german suplex et des monstres de métal, mais toujours est-il que Wargaming a dédié un pass de saison aux légendes du catch. Les joueurs pourront ainsi débloquer cinq tanks à l’effigie des stars de la discipline. Celui reprenant les couleurs de Stone Cold Steve Austin sera d’ailleurs gratuit pour tous les joueurs. Il sera également possible de découvrir un tout nouveau garage, repensé là encore pour que les athlètes soient partout. De nouveaux visuels et de nouveaux membres d’équipage (inspiré de la WWE, une fois encore) sont aussi de la partie.

La grosse surprise de cette mise à jour 5.0 n’a ceci dit rien à voir avec le catch. Wargaming introduit simplement le cross play entre les joueurs PlayStation 4 et Xbox One. Une fonctionnalité très attendue qui se fête forcément et qui devrait donner des matchmakings encore plus courts. Last but not least, l’éditeur nous indique que le mode Commander fait son grand retour à l’occasion de ce patch. Pour info, la Saison 1 de SummerSlam! Durera jusqu’au 21 septembre prochain.

Le starter pack Xbox One de World of Tanks est disponible sur Amazon au tarif de 19,99 €.