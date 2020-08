World of Tanks déploie sa mise à jour la plus importante de l’année

Toujours dans le cadre du dixième anniversaire de World of Tanks qui n’en finit plus, Wargaming sort aujourd’hui la mise à jour 1.10, la plus grosse que l’éditeur ait publiée depuis 2 ans. Le plus gros apport de cette mise à jour c’est bien évidemment la refonte du système d’équipement qui n’avait pas bougé depuis les débuts de World of Tanks. La version 2.0 introduit de nouvelles pièces qui font dans l’originalité. Plutôt que d’accorder des bonus génériques qui améliorent le char dans son ensemble, Wargaming a préféré donner un rôle spécifique à ces outils. Il est ainsi possible de s’équiper d’un moteur qui augmente votre vitesse en marche avant et arrière, un canon qui réduit le temps de visée ou une pièce qui augmente la résistance des suspensions et qui les restaure intégralement après réparation.

Chacune de ces nouvelles pièces est déclinée en trois modèles différents pour s’adapter au niveau des chars utilisés. Plus important encore, chaque type d’objet est classé dans une des quatre nouvelles statistiques : puissance de feu, capacité de survie, mobilité et reconnaissance. À partir du Rang VI, les chars répondront à ce même système. Un char moyen aura par exemple la mobilité comme statistique primaire. L’équiper de pièces favorisant la mobilité lui accordera ainsi des bonus supplémentaires.

Cet énorme chantier va de pair avec l’arrivée de six nouveaux chars moyens polonais mis en avant pour leur polyvalence. Ces nouveaux venus représentent une nouvelle branche de l’arbre technologique polonais qui va du Rang V au Rang X. Le char ultime de cette section, le CS-63, vient par ailleurs avec un mode rapide, en plus de son mode standard, qui lui accorde un boost de vitesse et d’accélération au détriment de sa précision. Pour finir en beauté, la mise à jour 1.10 marque le retour de Pearl River, la carte d’inspiration asiatique, et apporte aussi une amélioration au système de communication.

Si vous voulez démarrer l'aventure World of Tanks sur PC, vous pouvez vous tourner vers l'Edition Combat du jeu, disponible à 31,49 € sur Amazon.