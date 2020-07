World of Tanks : Wargaming enchaîne avec l'Acte IV de son 10e anniversaire

L'Acte III ayant fait son temps, il était temps pour Wargaming d’enquiller sur quelque chose de nouveau en cette période si particulière pour l’éditeur. Une fois n’est pas coutume, c’est un nouveau mode temporaire qui se chargera d’animer cette avant-dernière partie du 10e anniversaire de World of Tanks.

Plus précisément, il s’agit du mode Timeless Brawl repensé pour être jouable en 7 contre 7 avec uniquement des véhicules de niveau X. Nous vous voyons venir, vous qui n’avez aucun de ces tanks surpuissants. Wargaming a pensé à vous en laissant deux d’entre eux (l'Object 140 et le WZ-111 modèle 5A) disponibles à la location. Cinq cartes seront disponibles pour ce mode spécial, disponible uniquement du 10 au 13 juillet.

Les créateurs de World of Tanks n’oublient pas l’essentiel, à savoir donner des récompenses à leurs joueurs et de nouveaux ensembles de missions à compléter. La grosse récompense est d’ores et déjà annoncée : il s’agit d’un modèle 3D pour le T30, un chasseur de chars de Rang IX. Sachez que vous pourrez également vous procurer des cosmétiques issus de précédents évènements comme Tank Football, Steel Hunter et Halloween.

