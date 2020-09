World of Tanks : Wargaming lance l’évènement The Last Waffenträger

C’est aujourd’hui que commence cet évènement temporaire pour le moins original. World of Tanks ressort de ses tiroirs un vieux chasseur de chars de Rang X, le fameux Waffenträger, qui avait été retiré du jeu à l’époque à cause de sa surpuissance. Le blindé fait son grand retour, mais sous la forme d’un boss cette fois.

Vous êtes conviés à participer à des matchs en 1 contre 7 sur trois cartes dédiées (Fisherman's Bay, Studzianki et Redshire). Il faudra faire équipe avec vos alliés, équipés comme vous d’un T-55 modernisé, pour abattre le Waffenträger. Pour remporter cette bataille express de 6 minutes, il faudra d’abord affaiblir le chasseur en éliminant ses sentinelles contrôlées par l’IA. L’ennemi sera alors plus facile à attaquer et vos chars bénéficieront d’améliorations.

Participer à cet évènement est évidemment synonyme de cadeaux puisqu'un pack de récompenses peut être gagné, tout comme la possibilité de piloter soi-même le Waffenträger. Wargaming prévoit un défi encore plus intéressant dans lequel les joueurs pourront affronter un Waffenträger Auf E 220 contrôlé par des invités célèbres et des développeurs de World of Tanks pour tenter de remporter des packs de récompenses premium. Sachez également que des missions de combat réalisables dans les autres modes de jeu permettront de mettre la main sur des éléments cosmétiques, notamment des emblèmes, des décalcomanies, des styles 2D ainsi que la possibilité de jouer avec le Waffenträger Auf E 110.

L’évènement The Last Waffenträger durera jusqu’au 12 octobre prochain.

