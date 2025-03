Wyrdsong revoit ses ambitions à la baisse, son développeur annonce de mauvaises nouvelles

Lors de la gamescom 2022, nous découvrions Wyrdsong, un jeu de rôle en monde ouvert développé par Something Wicked Games. Un studio fondé par Jeff Gardiner (ex-Bethesda) et Charles Staples (ex-Obsidian), comprenant des anciens membres de ces deux studios, mais également de 343 Industries et BioWare. Bref, une belle bande de vétérans de l'industrie qui avait de grandes ambitions et le soutien financier de NetEase. Mais le géant chinois s'est retiré et c'est la débandade pour Something Wicked Games.

Jeff Gardiner s'est récemment entretenu avec PC Gamer, une interview dans laquelle il dévoile que les ambitions de Wyrdsong ont été revues à la baisse, beaucoup de développeurs ont quitté Something Wicked Games et il ne reste qu'une « équipe réduite » pour assurer le projet. Charles Staples a quitté le studio, ainsi que Will Shen, un ancien de Bethesda et surtout, Wyrdsong ne sera finalement pas un open world. Jeff Gardiner préfère se focaliser sur un projet plus faisable, il y aura cependant des mécaniques roguelite. Et surtout, le directeur de Something Wicked Games recherche de nouveaux investissements et ou un éditeur pour financier la suite du développement.

Cela sent mauvais pour Wyrdsong, espérons que ce qu'il reste du studio arrive à tenir la barre pour terminer son jeu, même s'il est éloigné de la promesse initiale.