Xbox : les consoles de Microsoft bientôt boudées par les éditeurs tiers ?

Pour qu'une console se vende bien, il faut qu'elle soit puissante et abordable, mais aussi qu'elle ait des jeux. Des titres first-party conçus par des studios appartenant au constructeur, mais aussi des jeux tiers, c'est ce dernier point qui a fait du mal à la Wii U de Nintendo à l'époque, et qui pourrait faire du tort aux Xbox à l'avenir.

Chris Dring, journaliste de GamesIndustry.biz, a discuté de sa visite à la Game Developers Conference dans un récent podcast, il fait écho de bruits de couloir concernant les éditeurs tiers, de moins en moins intéressés par la Xbox, une console qui peine à se vendre, surtout en Europe :

L’autre chose que j’ai entendue – je l’ai entendu de la part d’une entreprise très importante et d’une autre moins importante – c’est que les performances de la Xbox en Europe sont tout simplement stagnantes.

Vous pouvez suivre notre couverture mensuelle du marché des jeux et vous pouvez voir que les ventes de Xbox sont en baisse, elles ont chuté tout au long de l’année dernière et elles chutent encore plus durement cette année. La phrase prononcée par une grande entreprise qui a sorti un gros jeu l’année dernière était : « Je ne sais pas pourquoi nous avons pris la peine de la soutenir ».