Xbox : avec Digital Direct, fini les codes dans les packs des consoles

Quand vous achetez une nouvelle Xbox, celle-ci est livrée avec une série de codes pour essayer le Xbox Live Gold, le Xbox Game Pass, l'EA Access ou autre, suivant le pack choisi. Quand il s'agit d'un bundle avec des jeux récents, ceux-ci sont aussi presque tout le temps livrés via un simple code et non avec un boîtier physique. Microsoft a décidé de changer un peu les choses avant l'arrivée de la Xbox Series X avec l'initiative Digital Direct.



À partir de maintenant, tous les nouveaux bundles Xbox seront livrés sans codes. « Tous les contenus numériques, y compris les jeux, les abonnements et les contenus exclusifs seront échangés sur votre compte Microsoft et livrés directement sur votre console Xbox lors de l'installation », comme l'explique le constructeur. C'est en effet maintenant à l'initialisation de votre Xbox One, Xbox One S, Xbox One X ou Xbox Series X que vous pourrez réclamer individuellement vos articles numériques.

Au cours du processus de configuration de votre nouvelle console, les offres de contenu et de services associées à la console s'affichent pour présenter les échanges disponibles. Cliquez sur « Réclamer » pour échanger chacun des articles de votre choix. Une fois que vous aurez fait votre choix, votre contenu sera disponible dans votre bibliothèque numérique, sous la rubrique Mes jeux et applications.

Sachez que, si vous le souhaitez, vous pouvez également échanger vos articles à une date ultérieure, vous n'êtes donc pas obligés d'activer vos abonnements dès l'installation de votre Xbox. En revanche, tous les contenus numériques inclus seront rattachés au premier compte Microsoft qui les échange, vous ne pourrez donc pas céder les jeux et encore moins les abonnements à un autre utilisateur de la machine. Si vous voulez retrouver vos articles numériques non activés après l'initialisation, deux solutions existent.

Échanges dans Comptes Sélectionnez Paramètres > Compte > Inclus avec cette Xbox pour afficher un aperçu et voir le statut des échanges de toutes les offres Digital Direct incluses avec votre console. Échanger dans Ma bibliothèque Pour voir les offres disponibles, appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide, puis sélectionnez Mes jeux et applications > Bibliothèque complète > Offres de la console.

Récupérer ces éléments numériques sera donc plus aisé, mais le revers de la médaille, vous l'aurez compris, c'est qu'il ne sera plus possible de donner voire vendre les codes d'un bundle à une tierce personne. Fini la revente d'abonnement EA Access et surtout celle des jeux qui ne vous intéressent pas. L'initiative va s'étendre à tous les nouveaux packs, mais a commencé avec l'édition limitée fournie avec Cyberpunk 2077, qui sera directement débloqué sur votre console le 17 septembre. En toute logique, le Digiral Direct devrait être proposé de base avec la Xbox Series X.

