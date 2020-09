Xbox Family Settings : l'application de contrôle parental officielle lancée sur iOS et Android

Les consoles Xbox proposent bien évidemment des options de contrôle parental pour que les pères et mères de famille, et autres tuteurs légaux puissent gérer au mieux la vie vidéoludique de leurs enfants. Le constructeur va leur simplifier la tâche avec Xbox Family Settings, une application lancée aujourd'hui qui permet de gérer tout cela depuis un téléphone. Elle était proposée en accès anticipé depuis quelques mois, mais la version définitive est à présent téléchargeable sur iOS et Android.

Globalement, l'outil invite à filtrer le contenu en fonction de l'âge de notre protégé, surveiller ses contacts et sa liste d'amis à distance, et surtout d'agir sur le temps qu'il passe devant sa console.

Nous lançons aujourd’hui l’application gratuite Xbox Family Settings, disponible sur iOS et Android. Elle permettra aux familles d’obtenir les outils nécessaires pour conserver une pratique équilibrée du jeu vidéo. Depuis leurs téléphones, les parents et tuteurs légaux pourront facilement créer des comptes enfants, modifier la durée maximum de temps d’écran autorisé, répondre aux notifications et plus encore. Une manière simple d’encadrer la pratique des enfants sur Xbox One et, dès le 10 novembre, sur Xbox Series X et Xbox Series S ! L’application était disponible en accès anticipé depuis quelques mois, ce qui nous a permis d’écouter vos retours pour affiner l’expérience que vous allez découvrir aujourd’hui. Nous sommes heureux de dévoiler trois nouvelles fonctionnalités de l’application : Autorisez ou non les demandes d’amis envoyées par votre enfant ;

Consultez et gérez la liste d’amis de votre enfant ;

Décidez d’autoriser plus de temps d’écran pour votre enfant (cette fonctionnalité a été demandée par nos utilisateurs lors de l’accès anticipé, merci encore pour vos retours !). Comment utiliser l’application Xbox Family Settings La première étape est de s’assurer que chaque enfant dispose d’un compte qui lui est dédié. Il est facile et rapide de créer et de configurer un compte enfant depuis l’application, cela ne prend que quelques minutes en moyenne. Une fois qu’un compte est configuré, les parents et tuteurs légaux peuvent personnaliser l’accès de chaque enfant. Limiter le temps d’écran – Il est possible de fixer des limites différentes en fonction du jour de la semaine. Vous pouvez par exemple autoriser plus de temps de jeu le week-end et réduire cette variable pendant la semaine. Une nouvelle fonctionnalité permet d’ajouter du temps de jeu à la volée, si l’enfant a par exemple réussi son contrôle ou terminé ses devoirs.

– Il est possible de fixer des limites différentes en fonction du jour de la semaine. Vous pouvez par exemple autoriser plus de temps de jeu le week-end et réduire cette variable pendant la semaine. Une nouvelle fonctionnalité permet d’ajouter du temps de jeu à la volée, si l’enfant a par exemple réussi son contrôle ou terminé ses devoirs. Filtrer le contenu – Vous pouvez paramétrer des filtres selon l’âge de l’enfant. Si un enfant a 7 ans, il ne pourra pas accéder aux contenus classés PEGI 7 et au-delà.

– Vous pouvez paramétrer des filtres selon l’âge de l’enfant. Si un enfant a 7 ans, il ne pourra pas accéder aux contenus classés PEGI 7 et au-delà. Paramétrer le jeu et les communications – Choisissez de bloquer toute interaction avec d’autres joueuses et joueurs, limitez l’accès aux amis de votre enfant ou autorisez les enfants plus âgés à jouer et discuter avec tout le monde.

– Choisissez de bloquer toute interaction avec d’autres joueuses et joueurs, limitez l’accès aux amis de votre enfant ou autorisez les enfants plus âgés à jouer et discuter avec tout le monde. Gérer la liste d’amis – Une autre nouveauté de l’application permet d’approuver ou de refuser les requêtes d’amis envoyées par votre enfant. Vous pouvez également consulter la liste des amis de votre enfant.

– Une autre nouveauté de l’application permet d’approuver ou de refuser les requêtes d’amis envoyées par votre enfant. Vous pouvez également consulter la liste des amis de votre enfant. Rapports d’activité – Vous pouvez voir les rapports d’activité quotidiens et hebdomadaires de chaque enfant pour mieux comprendre ce qu’ils font de leur temps sur Xbox. L’application inclut également des paramètres spécifiques pour Minecraft, classé PEGI 7, relatifs à l’accès et au multijoueur. Certains parents peuvent avoir envie de laisser leurs jeunes enfants accéder au multijoueur de Minecraft pour rejoindre leurs amis en ligne. Une option dans l’application permet donc d’activer instantanément la possibilité de jouer en ligne pour ce titre en particulier. Nous avons reçu de bons retours de la communauté concernant cette option, d’autres jeux pourraient donc à l’avenir bénéficier de fonctionnalités similaires. Nous savons que chaque enfant est différent et qu’en tant que parents, il est important que vous puissiez décider vous-même du temps de jeu et du type de contenu idéal pour votre enfant. Grâce à cette application, vous pourrez également répondre aux notifications en temps réel, comme les demandes de prolongation du temps de jeu de votre enfant. Se tourner vers l’avenir Les parents et tuteurs légaux savent mieux que quiconque déterminer quel contenu est adapté à leur enfant. En vous permettant de gérer les paramètres familiaux depuis votre téléphone, nous souhaitons aussi vous donner la possibilité d’engager la discussion avec vos enfants pour que vous puissiez trouver ensemble l’équilibre idéal entre le jeu vidéo, l’école et le temps passé avec les amis. Nous comptons ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’application au fil du temps pour que les familles disposent des outils et du soutien dont elles ont besoin pour que le jeu vidéo reste sûr et amusant pour toutes et pour tous.

D'autres fonctionnalités seront ajoutées au fil des mois pour parfaire l'expérience. L'application est d'ores et déjà compatible avec les comptes Xbox et les consoles Xbox One, et sera utilisable sur les Xbox Series X et S dès leur sortie.

