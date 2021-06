Xbox Game Pass : les nouveautés de début juin 2021 dévoilées, quoi de neuf dans les parages ?

Très clairement, le Xbox Game Pass nous aura habitués à mieux que ce qu'il nous prépare pour ce début du mois de juin 2021. Après avoir apporté 15 expériences sur au moins une nouvelle plateforme ces 2 dernières semaines, ce sont seulement 4 jeux qui seront mis à l'honneur ces prochains jours.

The Wild at Heart est à présent jouable via Xbox Cloud Gaming, l'apprécié For Honor sera accessible aux abonnés en cloud et sur consoles, Backbone intégrera le service dès sa sortie sur PC et Darkest Dungeon bouclera la marche sur l'ensemble des plateformes. 5 jeux ont sinon prévu de quitter le XGP ce 15 juin.

Prochainement

The Wild at Heart (Cloud) ID@Xbox – Disponible

Explorez un magnifique monde conçu à la main rempli d’énigmes passionnantes et de secrets enfouis dans The Wild at Heart. Découvrez l’histoire fantaisiste de deux enfants s’échappant vers un pays fantastique peuplé de créatures magiques à apprivoiser et d’un ordre de gardiens excentriques égarés. Bienvenue dans les Boissombres.

For Honor (Cloud and Console) – 3 juin

La guerre avance sur les terres d’Heathmoor. Les héros de factions rivales s’affrontent dans des combats viscéraux sans fin. Utilisez vos talents pour sortir victorieux en solo comme en multijoueur, prenez votre destin en main et battez-vous… pour l’honneur.

Backbone (PC) ID@Xbox – 8 juin

Le raton laveur détective privé Howard Lotor n’est pas un héros. À vrai dire, il peut à peine payer son loyer. Pourtant, un jour, il découvre quelque chose qui pourrait bouleverser la société établie. Des graphismes somptueux, une bande-son unique et une narration osée donnent vie à une ville de Vancouver dystopique habitée par des animaux dans cette aventure au côté film noir prononcé très attendue. L’enquête commence, détective.

Darkest Dungeon (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 juin

Darkest Dungeon est un jeu de rôle rogue-like gothique au tour par tour éprouvant, qui met l’accent sur la détresse psychologique des aventuriers. Recrutez, entraînez et menez une équipe d’anti-héros au travers de forêts difformes, de tanières oubliées, de cryptes en ruines et au-delà. Vous combattrez non seulement des ennemis inimaginables, mais aussi le stress, la famine, la maladie et les envahissantes ténèbres.

Contenus téléchargeables et mises à jour

Black Desert : mise à jour The Great Expedition – Disponible

Levez les voiles dans cette nouvelle mise à jour de Black Desert ! Vous pourrez prendre le contrôle d’un navire, partir à la recherche de trésors et affronter les autres joueuses et joueurs dans des batailles navales ! Cette extension ajoute également les ruines sous-marines de Sycraia, où un immense monstre marin garde un trésor d’une valeur inestimable.

Gears 5 : une carte de défis pour le mois des Fiertés 2021 – Disponible jusqu’au 30 juin

Ce mois-ci, rejoignez Microsoft et The Coalition pour soutenir l’association de votre choix via le programme Microsoft Rewards. Remplissez une carte de défis dans Gears 5 et recevez la bannière Cœurs Pixelisés, utilisable en multijoueur.

Human: Fall Flat : la mise à jour Series X|S et un niveau inédit, la Forêt – Disponible

Human: Fall Flat est désormais disponible sur Xbox Series X|S ! Jouez en cross play avec vos amis sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC Windows et explorez des bois luxuriants comme des collines enneigées dans le nouveau niveau : la Forêt ! Et n’oubliez pas, vous êtes toujours dans Human: Fall Flat : l’imprévu et le chaos ne sont jamais loin…

Knockout City Saison 1 – Disponible dans le Xbox Game Pass PC et Ultimate

Rejoignez la fête dans Knockout City Saison 1. Découvrez une nouvelle carte, le mode de jeu compétitif, des contrats hebdomadaires pour votre bande (et des récompenses incroyables !), des modes de jeu inédits, des éléments cosmétiques et bien d’autres choses. Rendez-vous dans les rues !

Minecraft : Caves and Cliffs Partie I – 8 juin

Plongez dans la première partie de la mise à jour Caves & Cliffs dès le 8 juin et découvrez de nouveaux ennemis, blocs et objets ! Immergez-vous pour faire équipe avec l’axolotl et faites connaissance avec le calamar luminescent. Attention lorsque vous serez sur les hauteurs : les chèvres pourraient bien charger ! Minez du cuivre et utilisez-le pour construire des structures qui vieilliront avec le temps.

Minecraft Dungeons : la mise à jour gratuite Raid Captains et l’événement anniversaire – jusqu’au 8 juin

Affrontez de puissants Capitaines de Raid grâce à la mise à jour gratuite de Minecraft Dungeons. Venez à bout de ces ennemis pour faire grimper la difficulté et obtenir de meilleures récompenses à la fin de vos missions ! Minecraft Dungeons fête également son premier anniversaire et vous êtes invités ! Rejoignez la fête avant le 8 juin pour obtenir des objets exclusifs autour du thème de l’anniversaire.

The Elder Scrolls Online: Blackwood – 8 juin

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % sur cette extension ! Les Portes d’Oblivion ouvrent le 8 juin. Voyagez vers d’anciennes contrées envahies par les forces Daedriques et découvrez de nouvelles histoires et quêtes ainsi que des monstres et défis inédits.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Réclamez les nouveaux Avantages en vous rendant dans la section Avantages sur votre console ou dans l’application PC ou mobile sur iOS et Android avant qu’ils ne disparaissent. D’autres Avantages arrivent bientôt !

Dirt 5 : pack Power Your Memes – Disponible

Obtenez le frigo Xbox Series X pour le mode Playgrounds et quatre livrées exclusives Xbox.

Apex Legends : Charme d’arme Knockout City – 3 juin

Montrez ce que vous valez à vos adversaires avec ce nouveau charme d’arme, offert par EA Play ! Équipez-le sur votre arme favorite et battez-vous pour la gloire, la fortune et la célébrité avec style.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

L’été commence bientôt et les Quêtes de ce mois ont pour thème le sport et le mois des Fiertés !

C’est le moment idéal pour essayer le système de Quêtes : pour la première fois, vous pourrez obtenir quatre fois plus de points tous les jours en vous connectant sur l’application mobile Xbox Game Pass. Téléchargez-la et connectez-vous régulièrement pour amasser des points, que vous pourrez ensuite échanger contre des abonnements Xbox Game Pass et d’autres récompenses.

Voici quelques-unes des Quêtes hebdomadaires et mensuelles que vous pouvez remplir dès maintenant :

Connectez-vous à l’application mobile Xbox Game Pass (quotidienne, 20 points) ;

Outriders (75 points) : Tuer 30 ennemis ;

FIFA 21 sur Xbox One (Ultimate, 75 points) : Marquer 5 buts ;

Descenders (75 points) : Obtenez une réputation de 10 000 ;

MLB The Show 21 sur Xbox One (Ultimate, 25 points) : Créez un nouveau joueur.

Ils nous quittent le 15 juin

Plusieurs jeux fantastiques sortiront bientôt du Game Pass, jouez-y avant qu’ils ne disparaissent. N’oubliez pas d’utiliser la réduction, jusqu’à moins 20 %, réservée aux membres si vous souhaitez conserver ces titres :