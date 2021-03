Xbox Game Pass : les nouveautés de mars 2021 dévoilés, il va y avoir du sport

Les dernières entrées dans le Xbox Game Pass sont encore récentes, surtout en comptant les titres ajoutés à EA Play et donc jouables sur consoles de salon. Microsoft n'est peut-être pas encore tout à fait prêt à dévoiler le programme du service pour le début du mois de mars, mais une nouveauté vient tout de même d'être confirmée pour cette semaine.

Il s'agit de NBA 2K21, l'incontournable jeu de basket de 2K Games, qui sera disponible via le Xbox Game Pass pour Console et même en cloud grâce au Xbox Game Pass Ultimate dès ce 4 mars 2021. Une grosse inconnue subsiste en revanche : s'agit-il de la version Xbox One, de l'édition Xbox Series X | S avec bien des nouveautés et modernisations, ou des deux ? Étant donné que Microsoft parle d'un NBA 2K21 jouable sur les 2 générations, et ne se vante pas de proposer l'édition next-gen, la balance penche pour le moment pour la seule version old-gen, malheureusement.

La souscription au Xbox Game Pass Ultimate coûte pour rappel toujours 12,99 €, et vous pouvez vous procurer un abonnement directement sur Amazon.fr.

Mise à jour : finalement, c'est un programme plus complet mais très sportif qu'a dévoilé Microsoft pour début mars, avec également Football Manager 2021 Xbox Edition et Football Manager 2021 en approche pour le 4 mars. 5 titres dont The Witcher 3: Wild Hunt sont sinon sur le départ.

Prochainement

Madden NFL 21 (Console) EA Play – Disponible

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter de Madden NFL 21 dès maintenant grâce à EA Play. Avec ses fonctionnalités inédites et sa jouabilité innovante et améliorée, Madden NFL 21 propose des niveaux d’ingéniosité et de contrôle conçus pour stimuler votre créativité sur le terrain et en dehors. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer autant qu’ils le veulent, quand ils le veulent et ils obtiendront 3 packs Gold Team Fantasy pour le mode MUT chaque mois !

Football Manager 2021 (PC) – 4 mars

Prenez le contrôle de votre club et imposez le beau jeu, à votre manière. Avec plus de 2 500 clubs dans 117 championnats à travers 52 nations au bout des doigts, vous n’aurez que l’embarras du choix. Choisirez-vous de mener un club de seconde zone vers les sommets ou plongerez-vous directement dans un groupe habitué au succès ? Le choix vous appartient.

Football Manager 2021 Xbox Edition (Console & PC) – 4 mars

Football Manager 2021 Xbox Edition apporte sur Xbox la profondeur, le détail et le spectacle de la série de simulation de gestion de football la plus célèbre au monde. Le jour du match, installez-vous confortablement et regardez l’action se dérouler sur notre magnifique moteur 3D. Vous pouvez aussi directement passer au coup de sifflet final et progresser plus rapidement dans la saison avec l’option “Résultat instantané”. N’hésitez pas aussi à affronter vos amis en un contre un dans plusieurs modes de jeu en ligne.

NBA 2K21 (Cloud & Console) – 4 mars

NBA 2K21 continue de repousser les limites de l’expérience la plus authentique de la simulation de basket-ball. Avec des graphismes réalistes et un gameplay encore plus approfondi, des fonctionnalités en ligne compétitives et communautaires, ainsi que des modes de jeu intenses et variés, NBA 2K21 offre une immersion exceptionnelle dans toutes les facettes de la NBA et de la culture du basket. Vivez l’ascension depuis le basket de lycée en passant par l’université jusqu’à la Ligue dans le mode Ma Carrière ou imaginez votre propre équipe dans le mode Mon Équipe pour affronter d’autres collectionneurs aguerris tout autour du monde.

Star Wars: Squadrons (Console) EA Play – disponible en mars

Maîtrisez l’art du combat entre chasseurs dans une authentique expérience de pilotage avec Star Wars: Squadrons. Attachez votre ceinture, ressentez l’adrénaline des combats spatiaux multijoueur à la première personne aux côtés de votre escadron et découvrez le sens du mot pilote dans une histoire Star Wars palpitante en solo.

NHL 21 (Console) EA Play – disponible en avril

Tracez votre chemin vers la célébrité dans un mode Deviens Pro enrichi et devenez l’un des plus grands joueurs de la ligue. Sur la glace, variez vos phases offensives avec de nouveaux mouvements, feintes et esquives inspirés des joueurs les plus innovants de la ligue.

Au cas où vous l’auriez manqué

Cricket 19 (PC) – Disponible

La simulation de cricket la plus complète qui soit, produite par Big Ant Studios, leader de la simulation de cricket authentique et réaliste. Plongez dans le plus riche des modes carrières scénarisés de l’histoire des jeux vidéo de cricket. Dirigez la carrière d’un joueur débutant depuis ses plus jeunes années, faites vos preuves et, en un rien de temps, vous serez à la tête de votre nation sur le terrain.

Elite Dangerous (Cloud) – Disponible

Prenez le contrôle de votre propre vaisseau dans une galaxie impitoyable. Elite Dangerous est une épopée spatiale véritablement unique en son genre. Plus encore que le monde ouvert d’autres titres, ce jeu massivement multijoueur repousse les limites de l’espace connu et vous propulse au cœur d’une galaxie connectée avec des trames scénaristiques évolutives et l’intégralité de la Voie lactée reproduite à l’échelle.

Contenus additionnels et mises à jour

Gears 5 : Lot Opération 6 – Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % et embarquer dans l’Opération 6 avec ce pack qui débloque Hoffman, la Reine Reyna, le Dévôt locuste et plus encore. Célébrez les héros de Gears avec l’Opération 6 et ses nouveaux personnages, sa carte multijoueur inédite, une Tour of Duty mise à jour et plus !

Minecraft : The Mountain – Disponible

Découvrez la carte gratuite The Mountain pour Minecraft sur la Marketplace dès aujourd’hui. Une nouvelle carte inspirée du dernier roman du célèbre auteur Max Brooks. Explorez le monde décrit dans le livre, participez à des jeux et remportez des défis pour débloquer une surprenante récompense.

Réductions sur les DLC de Control – Disponible jusqu’au 8 mars

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 50% sur les extensions The Foundation et AWE et 35% sur le Season Pass de Control jusqu’au 8 mars, pour obtenir ainsi du contenu narratif supplémentaire, des missions secondaires ainsi que des armes et des mods.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

En mars, certaines quêtes du Xbox Game Pass Ultimate vous rapporteront quatre fois plus de points ! Si vous n’avez pas encore essayé d’en remporter, c’est le mois idéal, n’oubliez pas de récolter vos points après avoir rempli vos Quêtes.

Voici deux exemples de quêtes hebdomadaires réservées aux membres Ultimate qui vous rapporteront quatre fois plus de points :

Battlefield 1 (EA Play) – 200 points : Faire partie de la meilleure escouade

(EA Play) – 200 points : Faire partie de la meilleure escouade Batman: Arkham Knight – 200 points : Vaincre 50 ennemis (à partir du 9 mars)

Ils nous quittent bientôt

N’oubliez pas de plonger dans les titres suivants : ils quitteront le service le 15 mars. Si vous souhaitez les acquérir, votre abonnement Xbox Game Pass vous permet d’obtenir jusqu’à 20 % de réduction sur ces jeux et 10 % de réduction sur les contenus téléchargeables.

15 mars