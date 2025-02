Xbox Game Pass : les premiers ajouts de février 2025 dévoilés, un début de mois qui s'avère assez calme

Après une fin janvier riche en ajouts, dont l'arrivée par surprise de NINJA GAIDEN 2 Black (lire le test) les abonnés au PC/Xbox Game Pass vont devoir se contenter d'une poignée de nouveautés pour les deux semaines à venir, surtout ceux disposant de la formule Ultimate. La principale attraction de février sera donc Avowed, le nouveau jeu de rôle à la première personne d'Obsidian Entertainment, exclusif à l'écosystème Xbox et qui pourra donc être expérimenté day one.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la première moitié de février. Notez qu'il y aura cette fois sept départs en milieu de mois.

Disponible aujourd'hui

Far Cry New Dawn (Cloud, Console et PC) - 4 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

Plongez dans Hope County, situé dans le Montana, transformé et éclatant de couleurs, 17 ans après une catastrophe nucléaire mondiale. Menez la résistance contre les Ravageurs, un groupe de pillards impitoyables déterminés à s'emparer des dernières ressources disponibles.

Bientôt disponibles

Another Crab's Treasure (Console) - 5 février - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Partez à l'aventure dans ce soulslike se déroulant dans un monde sous-marin en ruine. Incarnez Kril, un bernard-l'ermite qui doit utiliser les déchets environnants comme carapaces pour se protéger des ennemis bien plus grands que lui. Partez en quête d'un trésor épique pour racheter votre carapace saisie et découvrez les sombres secrets d'un océan pollué.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Console) - 5 février - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Rassemblez vos alliés dans Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, une grande aventure JRPG. Formez une équipe de six personnages parmi plus de cent héros et façonnez votre destin dans un monde 2.5D richement conçu, où guerre, intrigues et magie s'entremêlent. Gérez votre ville peuplée de personnages hauts en couleur, amusez-vous avec des mini-jeux variés et plongez dans une histoire inoubliable, débordante de charme.

Starfield (Xbox Series X|S) - 5 février - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Starfield est le premier nouvel univers créé en 25 ans par Bethesda Game Studios, les créateurs maintes fois récompensés de The Elder Scrolls V : Skyrim et Fallout 4. Créez le personnage de votre choix et explorez-le avec une liberté inégalée en vous lançant dans une épopée qui vous permettra de répondre au plus grand mystère de l'humanité.

Madden NFL 25 (Cloud, Console et PC) - EA Play - 6 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Analysez la défense adverse, avancez sur le terrain avec précision et profitez d'un accès illimité à Madden NFL 25, bientôt disponible dans la Play List. Les membres Game Pass Ultimate et PC Game Pass via EA Play peuvent dominer le terrain grâce au Xbox Cloud Gaming (Beta). De plus, ne manquez pas le Supercharge Pack, disponible du 6 février au 6 mars.

Kingdom Two Crowns (Cloud et Console) - 13 février - Disponible avec Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

Il est de retour dans la bibliothèque Game Pass ! Dans Kingdom Two Crowns, les joueurs doivent bâtir leur royaume et le défendre contre la menace des Greed dans un tout nouveau mode campagne, jouable en solo ou en coopératif. Découvrez de nouvelles technologies, unités, ennemis, montures et secrets dans cette nouvelle évolution de la franchise primée de micro-stratégie !

Avowed (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 18 février - Disponible avec Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie. Bienvenue dans les Terres vivantes, une île mystérieuse remplie d'aventure et de dangers. Se déroulant dans le monde fictif d'Eora, introduit pour la première fois dans la saga Pillars of Eternity, Avowed est un RPG d'action en vue à la première personne développé par le studio primé, Obsidian Entertainment. Les membres Game Pass Ultimate et PC Game Pass peuvent acheter l'extension Avowed Premium Upgrade pour bénéficier jusqu'à 5 jours d'accès anticipé, de deux packs de skins premium, ainsi que d'un accès au artbook numérique et à la bande originale d'Avowed.

Au cas où vous l'auriez manqué

Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, Console et PC) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Le jeu légendaire et acclamé de 2008 revient dans une version remastérisée graphiquement ! Ninja Gaiden 2 Black propose une action ultra-rapide avec le célèbre Ryu Hayabusa et sa redoutable épée du dragon. Partez au combat à travers le monde contre des ennemis redoutables, plongez dans des affrontements intenses et incarnez des personnages supplémentaires comme Momiji, Ayane et Rachel. En savoir plus sur Xbox Wire.

Star Wars Jedi: Survivor - Disponible sur Xbox One et Xbox Cloud Gaming (Bêta) via EA Play - Game Pass Ultimate

Affrontez le côté obscur dans Star Wars Jedi: Survivor, élu Meilleur jeu d'action de 2023 par IGN désormais disponible dans la Play List ! Continuez le périple de Cal Kestis sur Xbox One et via Xbox Cloud Gaming (Beta) et dans le Game Pass Ultimate via l'EA Play.

Mises à jour et contenus additionnels

Call of Duty: Black Ops 6 - Saison 02 - Disponible dès maintenant

Vous êtes en plein combat, alors restez sur vos gardes ! Découvrez quatre nouvelles cartes Multijoueur 6v6, des modes cultes comme « Gun Game », ainsi qu'un tout nouveau mode Multijoueur où les joueurs peuvent obtenir des améliorations uniques. Avec le mode Zombies, explorez une toute nouvelle carte, The Tomb et partez à la recherche de l'Artefact Sentinel. La traque n'a jamais été aussi intense ! Découvrez-en plus sur le blog Call of Duty.

No Man's Sky, mise à jour Worlds Part II - Disponible dès maintenant

La dernière mise à jour gratuite de No Man's Sky Worlds Part II, introduit des milliards de nouvelles étoiles et planètes, dont d'immenses géantes gazeuses instables, des océans aux profondeurs insondables et de nouveaux biomes spectaculaires. Profitez également d'améliorations technologiques majeures pour l'éclairage, le relief, l'eau et bien plus encore ! En savoir plus sur Xbox Wire.

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Rendez-vous dans la section Game Pass de votre console, l'application mobile Xbox ou l'application Xbox sur PC pour découvrir les nouveaux contenus en jeu, consommables et offres inclus avec votre abonnement Game Pass Ultimate. Le nombre et le contenu des Avantages varient selon les régions, les plateformes et au fil du temps. Pensez à utiliser vos Avantages avant la date limite indiquée.

Stumble Guys : Pack RIP Streamer - Disponible dès maintenant

Récupérez le skin RIP Streamer, brandissez l'émote Ban Hammer et obtenez 250 gemmes ainsi que 50 jetons dans ce Battle Royale multijoueur délirant !

Ils nous quittent le 15 février

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.