Xbox Game Studios : un partenariat avec TiMi Studio (Pokémon UNITE, Call of Duty: Mobile) pour créer de « nouvelles expériences »

La division Xbox Game Studios comprend une dizaine d'équipes responsables du développement des exclusivités de Microsoft. Mais elle permet aussi à la société de nouer des partenariats ponctuels sur certains projets, comme avec Insomniac Games pour Sunset Overdrive ou DONTNOD pour Tell Me Why. Et ce sera encore le cas avec TiMi Studio Group, la filiale du géant chinois Tencent.



Une collaboration va avoir lieu entre les Xbox Game Studios et TiMi Studio Group pour créer de « nouvelles expériences de jeu », qui seront dévoilées plus tard en 2021. Pour l'instant, nous ne savons pas du tout de quoi il s'agit, mais le studio chinois est pour mémoire derrière des projets à succès comme Call of Duty: Mobile, Arena of Valor, Honor of Kings ou Speed Drifters, et prochainement Pokémon UNITE. Il est donc principalement spécialisé dans les jeux mobiles, mais son savoir-faire lui permettrait aussi de créer des jeux pour consoles.



Ce partenariat va-t-il déboucher sur des portages des incontournables de TiMi sur PC, Xbox One et Xbox Series X | S ? Des titres inédits sur consoles et ordinateurs ? Ou bien carrément des portages de grandes licences de Xbox sur mobiles ? Seul l'avenir nous le dira.