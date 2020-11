Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits de décembre 2020 dévoilés

Le mois en cours avait donné la tendance pour la gestion des Xbox Live Games with Gold avec l'arrivée des Xbox Series X et S. La consigne, c'est que rien ne change, avec toujours 2 jeux de l'ère Xbox 360 et 2 de la Xbox One à récupérer gratuitement au fil du mois pour les clients du service en ligne.

Le programme continue donc son train-train mensuel en décembre 2020 avec The Raven Remastered du 1er au 31, Bleed 2 du 16 décembre au 15 janvier, Saints Row: Gat out of Hell du 1er au 15 et Stacking du 16 au 31.

The Raven Remastered Un titre imaginé par les créateurs de la série The Book of Unwritten Tales. Londres, 1964. L’inspecteur Anton Jakob Zellner est aux prises avec le Corbeau, un voleur de légende. Découvrez des lieux emblématiques du genre, un jeu d’acteur de qualité et un casting séduisant. Les apparences sont trompeuses, tout le monde a quelque chose à cacher et ce fameux Corbeau semble toujours avoir une longueur d’avance… Bleed 2 Wryn, l’héroïne aux cheveux roses, doit repousser une invasion de bandits dans sept niveaux intenses gardés par plus de 25 boss. Maîtrisez l’esquive aérienne et le ricochet des balles pour abattre avec style des vagues d’adversaires et assurez-vous que Wryn soit digne de son titre de Plus Grande Héroïne de Tous les Temps ! Saints Row: Gat out of Hell Incarnez Johnny Gat ou Kinzie Kensington et semez le chaos en enfer pour sauver l’âme du chef des Saints. Lieux emblématiques, vieux amis, ennemis encore plus vieux, un flingue qui parle, une bande-son géniale et un tas de grand n’importe quoi… tout ça dans cette extension autonome en monde ouvert. Stacking Aidez Charlie Blackmore, la plus petite poupée russe du monde, à sauver sa famille des griffes d’un industriel malfaisant appelé le “Baron”. Dans cette aventure originale en 3D et à la troisième personne, emboîtez-vous dans plus de 100 poupées uniques et utilisez leurs capacités spéciales pour résoudre un grand nombre d’énigmes et de défis.

Les jeux du Games with Gold sont compris dans le Xbox Game Pass Ultimate, l'offre complète à 12,99 € par mois.