Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits de janvier 2020 dévoilés

Le mois de décembre est loin d'être terminé, mais histoire de partir en vacances sereinement, Microsoft dévoile déjà les Xbox Live Games with Gold de janvier 2020.

Pour ce premier mois de l'année, la recette ne changera pas, avec toujours deux jeux Xbox 360 rétrocompatibles et deux titres Xbox One offerts aux abonnés. Sur l'ancienne génération, le jeu de combat Tekken 6 sera gratuit du 1er au 15 janvier, et suivi par LEGO Star Wars II: The Original Trilogy du 16 au 31 janvier. Sur l'actuelle, nous aurons accès à Styx: Shards of Darkness du 1er au 31 janvier, et à Batman: The Telltale Series du 16 janvier au 15 février.

Styx: Shards of Darkness

Styx revient dans un tout nouveau jeu d’infiltration ! Lancez-vous dans une mission des plus périlleuses, seul ou en coop avec un ami ! Explorez d’immenses environnements et faites usage de vos redoutables compétences et de votre arsenal d’assassin pour vous infiltrer ou éliminer silencieusement vos ennemis – Humains, Elfes, Nains – ainsi que de terribles et colossales créatures.

Batman: The Telltale Series

Pénétrez dans l’esprit torturé de Bruce Wayne et faites face aux terribles conséquences de vos choix dans la peau du Dark Knight. Dans cette violente nouvelle histoire des créateurs de The Walking Dead – A Telltale Games Series, vous ferez des découvertes qui bouleverseront le monde de Bruce Wayne et l’équilibre déjà fragile de Gotham City, la corrompue. Vos actions et choix détermineront le destin de Batman.

Tekken 6

Avec plus de 34 millions de jeux vendus dans le monde, Tekken est la meilleure franchise de jeu de combat. Son large choix de personnages uniques, le rythme effréné des combats, la profondeur de ses stratégies et la richesse de son histoire ont contribué à élever la franchise Tekken au sommet de sa catégorie. Tekken 6 propose le plus large choix de personnages à ce jour, un mode de jeu en ligne et de nouveaux contenus exclusifs à la version salon.

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy combine le plaisir de jeu et les possibilités de création infinies de LEGO avec l’épopée, les héros et l’action palpitante de Star Wars. Dans cette suite tant attendue du premier opus, revivez les trois films de la trilogie originale Star Wars avec une touche loufoque dans un monde de briques.