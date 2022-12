Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en janvier 2023 dévoilés

Bien évidemment, Microsoft va continuer d'offrir des jeux vidéo aux abonnés du Xbox Live Gold, le service en ligne des Xbox One et Xbox Series X|S. Aujourd'hui, le constructeur dévoile les deux jeux Xbox Live Games with Gold qui seront offerts en début d'année prochaine. Il s'agira du puzzle game Iris Fall, du 1er au 31 janvier, et du jeu de gestion et de colonisation Autonauts, du 16 janvier au 15 février prochain.

Pour les résumés officiels, ça se passe ci-dessous.

Iris Fall Iris Fall associe le gameplay à la lumière et à l'ombre. Le concept de lumière et d'ombre se retrouve tout au long de l'histoire, de l'art et des puzzles du jeu. Passez de la lumière à l'ombre et passez à travers ces deux réalités en découvrant un entrelacement unique de noir et blanc, ainsi que des 2D et 3D. Autonauts Colonisez des planètes inhabitées à travers l'immensité de l'univers et donnez leur vie par les pouvoirs de l'automatisation. Sortez de votre vaisseau et initiez la colonisation de nombreux mondes en récoltant des ressources naturelles. Créez des outils rudimentaires à partir de modèles, puis commencez à construire des robots travailleurs pour vous aider dans vos tâches. Travaillez et façonnez leur intelligence artificielle à l'aide d'un langage de programmation graphique, puis ordonnez-leur d'initier la construction de vos colonies. Difficile de ne pas s'émerveiller devant la naissance de vos propres civilisations de robots travailleurs, bien heureux d'être sous vos ordres ! Continuez de vous développer et créez des colons, des individus qui ne peuvent survivre sans votre aide. Pêche, cuisine, architecture et confection de vêtements ; initiez vos robots travailleurs à un grand nombre de tâches et aidez les colons dans leur chemin vers la transcendance.

Pour rappel, le Xbox Live Gold est inclus dans l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, disponible contre 12,99 € par mois sur Amazon.