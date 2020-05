Xbox One : ses manettes Elite victimes de problèmes de Drift, il porte plainte contre Microsoft

Le Joy-Con Drift a beaucoup fait parler ces derniers mois, mais les manettes de la Switch ne sont pas les seules à être victime du souci. De nombreux utilisateurs des manettes Xbox ou de DualShock 4 ont déjà rapporté que leur stick analogique ne revenait pas au point mort automatiquement, amenant un glissement permanent du curseur très dérangeant lors des parties.

Comme le rapporte VGC, Donald McFadden a été victime du phénomène, et a décidé de ne pas se contenter d'une simple joute privée pour obtenir compensation : il vient carrément de déposer plainte contre Microsoft auprès de l'United States District Court for the Western District of Washington. Il explique ainsi avoir acheté une onéreuse manette Xbox Elite à 179,99 $, qui a rapidement montré des signes de Drift. Le problème serait survenu après la fin de la garantie de 90 jours, et vu qu'il n'avait pas réussi à le réparer par lui-même, il en a racheté une deuxième... qui a présenté le même souci au bout de trois à quatre mois.

Il justifie sa plainte par le fait qu'il a passé un « temps considérable » sur la réparation ou la compensation du problème lié au stick analogique, en plus de l'argent investi. Il estime d'ailleurs savoir que le problème vient d'un élément du potentiomètre qui gratterait un élément résistif d'une piste électronique, causant un contact électrique indésirable. Il s'agirait alors d'une erreur de conception et non de manipulation du client, qui justifierait un procès. Il note également que le phénomène aurait été signalé en ligne par un nombre notable d'usagers depuis 2014, qu'il est donc remonté aux oreilles de Microsoft, mais que ce dernier ne l'a jamais corrigé ni n'a prévu de procédure pour le réparer pour les joueurs concernés.

Difficile de savoir jusqu'où ira cette plainte, mais l'affaire devrait intéresser tous les joueurs qui ont déjà été victime de Drift sur leur manette Xbox, Elite ou traditionnelle.

