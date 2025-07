Xbox : un producteur recommande l'IA pour surmonter les licenciements

Microsoft met le paquet sur l'IA





La semaine dernière, Microsoft a annoncé des milliers de licenciements, notamment chez Xbox. La firme dirigée par Satya Nadella se porte bien, mais elle compte se porter encore mieux en se passant de plus de 9 000 personnes. Comment ? Grâce à l'intelligence artificielle. Microsoft a un accord avec OpenAI (ChatGPT) et dispose de son propre outil, Copilot. Comme le rapportait Business Insider, Microsoft pousse ses employés à utiliser l'IA, allant même jusqu'à l'intégrer dans son processus d'évaluation. En début d'année, il nous présentait Muse, son IA générative pour les jeux vidéo.

Un e-mail d'ID@Xbox qui tombe mal





Le jour de l'annonce des licenciements, Brandon Sheffield de Necrosoft Games partageait un e-mail d'ID@Xbox invitant les développeurs indépendants à participer à une table ronde autour de l'intelligence artificielle, afin d'améliorer les outils et le processus de conception de jeux. Un malheureux hasard du calendrier, qui passe quand même très mal auprès des studios.

Un post LinkedIn totalement déconnecté de la réalité





Mais l'histoire va encore plus loin avec un post publié sur LinkedIn par Matt Turnbull, producteur exécutif chez Xbox Game Studios Publishing, désormais retiré du réseau social (mais immortalisé par Aftermath). Dans son message, Matt Turnbull invitait les personnes licenciées à se tourner vers ChatGPT et Copilot « pour réduire la charge émotionnelle et cognitive liée à la perte d'emploi », l'IA simulant le rôle d'un coach de carrière ou aidant à personnaliser son CV et trouver des contacts sur LinkedIn. Pire encore, l'IA est ici conseillée pour « la clarté émotionnelle et la confiance » afin de lutter contre le syndrome de l'imposteur.

Matt Turnbull concluait en précisant qu'« aucun outil d'IA ne remplace votre voix ou votre expérience vécue. Mais à une époque où l'énergie mentale se fait rare, ces outils peuvent vous aider à vous débloquer plus rapidement, à retrouver calme et clarté ». Sans surprise, le message n'est resté que quelques heures sur LinkedIn, mais il est clair que la déconnexion est totale et que les employés de Microsoft et Xbox vantent l'IA même quand cela est clairement inapproprié.

