Xbox a refusé de faire des jeux Marvel

Marvel's Spider-Man aura été l'un des gros jeux immanquables de la PlayStation 4, et les possesseurs de PS5 attendent sa suite, ainsi que Marvel's Wolverine. Des exclusivités qui séduisent les joueurs et qui font le bonheur financier de Sony, et du côté de Microsoft, certains doivent se mordre les doigts.

Pourquoi ? Parce que Marvel a approché Microsoft il y a quelques années pour lui proposer de développer des jeux sous licence, mais le constructeur des Xbox a refusé l'offre ! C'est ce que dévoile Steven L Kent dans son livre The Ultimate History of Video Games Vol 2, avec un entretien de Jay Ong, vice-président exécutif et directeur de Marvel Games. Ce dernier explique qu'après l'échec des derniers jeux Spider-Man par Activision, sa compagnie était à la recherche d'une autre maison pour développer des jeux Marvel. Il a donc tout naturellement approché PlayStation et Xbox pour leur proposer un accord d'exclusivité, mais le second a refusé, trop focalisé sur ses propres licences.

De son côté, Sony a tout de suite vu une opportunité de faire un jeu AAA avec Spider-Man, confiant le développement à Insomniac Games, partenaire de longue date derrière les franchises Spyro, Ratchet & Clank et Resistance. La suite appartient à l'histoire, Marvel's Spider-Man est sorti sur PS4 en 2018, devenant le jeu de super-héros le plus vendu aux États-Unis, comptant 20 millions de copies écoulées dans le monde entier. Un stand-alone avec Miles Morales a vu le jour, et tous les regards sont désormais tournés vers Marvel's Spider-Man 2, attendu en 2023 sur PS5. Et Microsoft doit bien regretter son choix. Vous pouvez retrouver Marvel's Spider-Man: Miles Morales à 39,99 € sur Amazon.