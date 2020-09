Xbox Series X : combien de secondes pour démarrer la console ? Et pour changer de jeu avec le Quick Resume ?

Quelques rédactions spécialisées ont pu essayer la Xbox Series X en avant-première, et ont ainsi pu éprouver son écosystème et ses performances. Nous avons ainsi pu découvrir quelques chiffres sur les temps de chargement de quelques titres rétrocompatibles par rapport à la Xbox One X. Dans la même idée, des journalistes ont calculé combien de temps il fallait pour allumer sa console.

Xbox Series X cold boot time: 20 seconds



Xbox One X cold boot time: 1 min, 4 seconds pic.twitter.com/MOb8zQ2ELJ — Tom Warren (@tomwarren) September 28, 2020

Selon Tom Warren de The Verge, il faut environ 20 secondes pour démarrer une Xbox Series X complètement éteinte, contre plus d'une minute pour une Xbox One X. Selon Ryan McCaffrey d'IGN, il ne s'agit que de quelques instants pour une console en veille, et d'environ 12 secondes en « cold boot ». À noter que le bip d'allumage est quasiment le même que celui de la génération passée, et pour ce qui est de l'animation d'accueil, nous la connaissions déjà, mais Jeffrey Grubb l'a tout de même enregistrée en milieu naturel lors d'une de ses sessions.

Sur un sujet similaire, les chronomètres ont été sortis pour le Quick Resume, la fonctionnalité pour switcher entre un jeu en cours d'utilisation et un autre en tâche de fond. Difficile de donner des chiffres précis, car les résultats varient suivant les titres utilisés et les ressources qu'ils demandent, et surtout le nombre. CNET a par exemple réussi à jongler avec 4 jeux facilement, The Verge avec 5, et GameSpot avec 6 : en essayant d'en lancer un septième, le premier de la liste d'attente a ensuite planté. Dans tous les cas, il fallait environ 5 à 8 secondes pour passer d'un titre à un autre, même si avec beaucoup de jeux en tâche de fond, relancer une partie peut être accompagné de quelques secondes de ralentissement. À noter que certains jeux comme le toujours connecté Sea of Thieves ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité, et que les titres restent activés en veille. Avec une utilisation normale, les joueurs devraient y trouver leur compte.

