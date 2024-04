Xbox avance « à toute vitesse » sur sa Series 2, la console promet d'être folle !

La dernière génération de consoles a déjà quatre ans. Nombreux sont les joueurs à souligner le manque de gros jeux mettant en valeur les capacités techniques des PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais de leur côté, les constructeurs ne se reposent pas sur leurs lauriers. Chez Sony, c'est l'hypothétique console mid-gen PS5 Pro qui fait parler d'elle, mais pour Microsoft, la prochaine génération est déjà en chemin.

Rien de surprenant, le leak de septembre dernier évoquait déjà les plans de Microsoft pour la 10e génération de consoles, avec des Xbox hybrides entre le natif et le cloud gaming. Mais tout récemment, Windows Central a mis la main sur un e-mail envoyé par Sarah Bond aux employés, évoquant la stratégie du constructeur. La présidente de Xbox a ainsi déclaré :

Nous avançons à toute vitesse sur notre matériel de nouvelle génération, en nous concentrant sur la réalisation du plus grand bon technologique jamais réalisé en une génération.

Si le sujet de l'évolution technique avait déjà été abordé en début d'année, Sarah Bond semble annoncer ici que Microsoft met le paquet sur la conception de sa prochaine Xbox, qui ne serait pas attendue avant 2028. Le constructeur aurait quand même, selon des rumeurs, d'autres machines à venir avant cela, dont une Xbox Series X 100 % numérique et peut-être même une console portable.

Chose intéressante, Sarah Bond évoque dans son e-mail la création d'une équipe dédiée à la préservation des jeux vidéo, afin que les générations futures puissent profiter des jeux Xbox. Le constructeur met déjà l'accent sur la rétrocompatibilité de ses consoles (la Xbox Series X peut lire la plupart des jeux sur DVD de la première Xbox), mais le processus devrait évoluer grâce à cette nouvelle équipe.

Si le travail sur la préservation des jeux Xbox reste un peu vague pour l'instant, Microsoft pourrait entrer dans les détails lors de son Xbox Showcase, le 9 juin 2024. Non, le constructeur n'a rien annoncé officiellement, mais The Verge semble confiant et affirme que Microsoft tiendrait sa conférence annuelle à cette date, dévoilant au passage un nouveau jeu Gears et le prochain Call of Duty. Cependant, il y a très peu de chances pour que le constructeur évoque sa console de 10e génération à cette occasion, il faudra sans doute se contenter d'une officialisation de la Xbox Series X numérique mid-gen.

Une chose est certaine, le PC/Xbox Game Pass sera comme toujours à l'honneur, vous pouvez vous abonner à la formule Ultimate à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.