Xbox Series X : le son de démarrage de la console dévoilé ?

Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, un Inside Xbox dédié aux jeux next-gen des éditeurs tiers est organisé ce jeudi à 17h00. Il s'agira alors du premier évènement dédié à la prochaine génération de jeux, même si pour les exclusivités des Xbox Game Studios, il faudra attendre juillet prochain.



Histoire de teaser la présentation de jeudi, le constructeur vient de sortir une vidéo de quelques secondes, montrant un logo apparaissant depuis un fondu au noir, et une publicité pour la sauterie en question. Le plus intéressant n'est pas forcément au niveau de l'image, mais du son : celui-ci ressemble fortement à la musique qui accompagnerait le démarrage d'une console, et beaucoup imaginent donc qu'il s'agirait du son entendu à chaque allumage de la Xbox Series X.



Les sous-titres mentionnent d'ailleurs qu'il s'agit d'un « New Xbox Sound », et le texte accompagnant la séquence débute également par « Boot up », qui se traduit littéralement pas démarrer. Après tout, en vue de la présentation de jeudi, Xbox aura forcément besoin d'un habillage sonore, et utiliser le son d'allumage de la Series X pour nous familiariser à celle-ci ne serait pas des plus idiots. Mais pour avoir la confirmation de tout cela, il faudra au minimum attendre ce 7 mai, si ce n'est plus.

