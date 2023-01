Xbox Series X : enfin un premier bundle officiel classique avec un incontournable de la console next-gen

S'il existe déjà plusieurs bundles comprenant la Xbox Series S et des bonus, il n'y avait pas encore sur le marché de pack spécial Xbox Series X (en dehors de l'édition collector Halo Infinite). Ce sera cependant bientôt le cas avec un bundle disponible sur le site de constructeur et chez les revendeurs participants.



Il s'agit d'un pack Xbox Series X + Forza Horizon 5, comprenant la console, une manette, les câbles et Forza Horizon 5 en édition Premium, avec donc le jeu de base, l'extension Hot Wheels, une autre extension à venir, l'abonnement VIP, le Pass voiture et le Pack de bienvenue. Et, non, pas d'offre d'essai au Xbox Game Pass dans le lot.

Nous vous présentons le pack Xbox Series X – Forza Horizon 5, qui comprend une Xbox Series X, une manette sans fil et Forza Horizon 5 Premium Edition, qui inclut l’extension Hot Wheels, l’abonnement VIP, le Pass voiture, le Pack de bienvenue, ainsi qu’une deuxième extension à venir.

12 téraflops de puissance graphique, le Ray Tracing DirectX, un disque dur SSD sur mesure de 1 To et une résolution 4K.

La Xbox Series X est la plus rapide et la plus puissante de nos consoles, elle vous permet de profiter de milliers de jeux issus de quatre générations de consoles, plus beaux et plus agréables à jouer que jamais. Grâce au SSS NVMe sur mesure de la Xbox Series X, vous pouvez découvrir le frisson du jeu vidéo à 120 images par seconde et de ses temps de chargement réduits, vous permettant ainsi de voyager dans des mondes toujours plus riches et dynamiques. Sur Xbox Series X, Forza Horizon 5 affiche une résolution 4K à 60 images par seconde lorsque vous choisissez le mode Performance, ce qui en fait l’expérience Forza la plus aboutie technologiquement à ce jour. Vous allez pouvoir explorer les paysages hauts en couleur du monde ouvert du Mexique au volant des meilleures voitures du monde grâce aux 12 téraflops de puissance graphique, au Ray Tracing DirectX, au SSD sur mesure et à la 4K. La puissance de la Xbox Series X offre une sensation de réalisme incroyable et une immersion totale dans un monde riche en détails, avec une distance d’affichage impressionnante.

Voyons en détail ce qui vous attend dans ce pack :

Forza Horizon 5 Premium Edition inclut Forza Horizon 5 ainsi que les extensions Premium

Forza Horizon 5 : le dernier épisode en date de la série de jeux de course en monde ouvert offre des innovations graphiques sans précédent. Découvrez des panoramas à couper le souffle et admirez l’horizon pour voir quelles aventures vous attendent. Profitez des moindres détails d’un monde d’un réalisme frappant, comme la lumière se reflétant sur chaque épine d’un cactus. Notre ciel mexicain en HDR illumine le monde pour vous donner l’impression d’y être. Et grâce aux Xbox Series X|S, admirez vos voitures dans le mode Forzavista en profitant du Ray Tracing, pour toujours plus de réalisme.

Extension Hot Wheels : prenez le volant de 10 nouvelles voitures extraordinaires sur les tracés les plus rapides et extrêmes jamais créés. Vous pourrez même concevoir, construire et partager vos circuits ! Envolez-vous vers l’époustouflant Hot Wheels Park d’Horizon, situé dans les nuages au-dessus du Mexique.

L’abonnement VIP : il contient 3 voitures exclusives Forza Edition, une couronne, des objets personnalisés, une emote et un klaxon, une maison de joueur, des récompenses de course doublées, des super tirages hebdomadaires bonus, et bien plus encore pour vous donner une longueur d’avance lors du Festival Horizon.

Pass voiture : obtenez 42 voitures supplémentaires pour votre garage, dont 8 voitures Formula Drift pour vous lancer dans la compétition avec style. Chaque voiture incluse dans le pass voiture sera ajoutée une fois à votre garage, sans coût de crédits supplémentaires.

Pack de bienvenue : il comprend 5 voitures d’exception préréglées, une maison de joueur, un bon à usage unique pour acheter une voiture disponible au salon auto du jeu, ainsi que 3 bons pour l’achat d’un vêtement ordinaire ou rare.

Une deuxième extension : vous obtiendrez la prochaine extension du jeu lorsque celle-ci sera disponible.

Le pack Xbox Series X – Forza Horizon 5 sera bientôt disponible sur le Microsoft Store et chez les revendeurs participants, au prix minimum conseillé de 559,99€. Pour plus de détails, rendez-vous sur xbox.com.

Ce produit bénéficie auprès du vendeur d’une garantie légale de conformité de deux ans à compter de sa remise au consommateur. Il bénéficie de plus d’une garantie commerciale matérielle limitée de 1 an.