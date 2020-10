Xbox Series X et S : des compilations Prey/Dishonored et Wolfenstein en route pour la next-gen ?

Bethesda avait déjà promis d'amener DOOM Eternal et The Elder Scrolls Online sur PS5 et Xbox Series X et S. Depuis, la société a été rachetée par Microsoft, et les futurs produits de la société pourraient partiellement ou totalement devenir exclusifs à la marque. Ce sera peut-être le cas de deux compilations à venir sur Xbox Series X et S.

Des internautes ont découvert que l'ESRB avait évalué deux projets à destination de la console next-gen : Wolfenstein Alt History Collection et Dishonored & Prey: The Arkane Collection. La première compilation, nous la connaissons déjà sur PS4, Xbox One et PC, et elle regroupe Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The New Colossus, Wolfenstein: The Old Blood et Wolfenstein: Youngblood. La seconde est inconnue, mais pourrait regrouper Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider et donc Prey, histoire qu'il ne se retrouve pas tout seul.

Des améliorations graphiques sont-elles attendues ? Une version PS5 verra-t-elle aussi le jour ? Et s'il ne s'agissait que d'une (improbable) erreur de l'organisme de classification ? Affaire à suivre. D'ici là, Prey peut être acheté tout seul sur PS4 pour 9,90 € sur Amazon.fr.



