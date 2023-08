Xbox : streamer sa partie sur Discord, c'est maintenant possible

Discord s'est désormais imposé comme une application incontournable pour les joueurs, surtout sur ordinateurs où elle dispose d'un tas de fonctionnalités bien pratiques. Sur consoles de salon, c'est encore en chemin, mais les constructeurs s'efforcent de l'intégrer du mieux possible à grands coups de mises à jour.

L'année dernière, les joueurs Xbox One et Xbox Series X|S avaient ainsi pu ranger leur smartphone et profiter des appels vocaux directement depuis leur console, et prochainement, il sera même possible de streamer sa partie directement sur Discord. Une fonctionnalité très pratique qui est déjà disponible pour les membres Xbox Insider, Microsoft va prendre en compte les retours des testeurs puis la publier sur toutes les machines quand tout sera parfaitement fonctionnel.

Sur le site officiel Xbox, Microsoft détaille déjà la marche à suivre pour streamer sa partie de sa Xbox One ou Xbox Series X|S sur Discord, il suffit de lier ses comptes, de rejoindre un canal vocal puis d'appuyer sur le bouton Xbox de la manette pour ouvrir le menu et sélectionner « Discord » dans le sous-menu Xbox Social. Simple comme bonjour !

