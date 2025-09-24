Yakuza 0 Director's Cut, Kiwami et Kiwami 2 annoncés sur de nouvelles plateformes

La Switch 2 d'abord





Avec l'arrivée sur le marché de la Switch 2, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont ressorti du placard Yakuza 0 en le dotant d'une version Director's Cut sortie avec la console. Depuis, ils ont doublé la mise en annonçant lors du Nintendo Direct Partner Showcase fin juillet des portages de Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 sur cette même machine, dont la sortie est prévue le 13 novembre dans le monde entier, avec pour la première fois des textes en français, italien, espagnol (d'Espagne et d'Amérique latine), allemand, portugais brésilien et russe. Eh bien, ce n'était que le début.

Bande-annonce des versions Switch 2

Les autres plateformes ensuite





Ces dernières heures, lors du RGG Summit 2025, des portages de Yakuza 0 Director's Cut, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 ont été annoncés sur les autres consoles actuelles que sont les PS5 et Xbox Series X|S, ainsi que sur PC pour le premier cité. Au programme, des éditions physiques pour les fans et même un pack qui réunira les trois jeux, le tout devant paraître le 8 décembre. Les versions PC seront elles mises à jour le 9 décembre avec le support des langues supplémentaires. Les nouveaux joueurs auront donc de quoi faire avant l'arrivée de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties l'année prochaine.

Yakuza 0 Director's Cut - PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam) Éditions physiques et numériques. Yakuza 0 Director's Cut est l'édition définitive du fameux prélude de la saga Yakuza. Incarnez le yakuza Kazuma Kiryu et le gérant de bar à hôtesses Goro Majima, et battez-vous avec rage dans les quartiers chauds de Tokyo et d'Osaka dans ce drame criminel épique de destins entremêlés qui a fait naître des légendes. FRACASSEZ VOS ENNEMIS AVEC CRÉATIVITÉ - Kiryu et Majima ont tous deux trois styles de combat uniques. Passez de l'un à l'autre pour fracasser des crânes, manier des armes de fortune et bien plus encore. Les bastons exaltantes feront le bonheur de tous avec des commandes faciles à prendre en main et une réelle courbe de progression.

- Kiryu et Majima ont tous deux trois styles de combat uniques. Passez de l'un à l'autre pour fracasser des crânes, manier des armes de fortune et bien plus encore. Les bastons exaltantes feront le bonheur de tous avec des commandes faciles à prendre en main et une réelle courbe de progression. EXPLOREZ LA DÉCADENCE DU JAPON DE 1988 - La baston n'est pas le seul passe-temps dans le Japon de 1988 : disco, fléchettes, bars à hôtesses et jeux d'arcade classiques SEGA vous attendent dans cette ville baignée par la lueur des néons.

- La baston n'est pas le seul passe-temps dans le Japon de 1988 : disco, fléchettes, bars à hôtesses et jeux d'arcade classiques SEGA vous attendent dans cette ville baignée par la lueur des néons. ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE CONTENU DE DIRECTOR'S CUT - Le contenu de la version Director's Cut vous propose des cinématiques inédites pour vivre plus intensément les événements clés de l'intrigue et l'histoire des personnages. De plus, le mode multijoueur en ligne Raid lumière rouge vous permet d'unir vos forces à celles de vos amis et de choisir parmi 60 personnages jouables pour combattre vos ennemis. Remarques : Le mode Raid lumière rouge deviendra jouable via une mise à jour post-lancement ;

Les données de sauvegarde de Yakuza 0 (PS4, Xbox One, PC) ne sont pas transférables vers Yakuza 0 Director's Cut ;

Yakuza 0 (PS4, Xbox One, PC) ne peut pas être amélioré en Yakuza 0 Director's Cut.

Yakuza Kiwami - PS5, Xbox Series X|S Après avoir passé 10 ans à l'ombre pour un meurtre que vous n'avez pas commis, vous ressortez dans un Tokyo à deux doigts de sombrer dans une guerre entre clans yakuzas. Lancez-vous dans un périple où l'amour, l'humanité et la trahison ont chacun leur place, armé de vos poings et d'une volonté de fer, dans l'un des quartiers les plus sulfureux du Japon d'aujourd'hui. Alternez à la volée entre 4 styles de combat : le style Bagarreur, tout en brutalité, le fulgurant Ruée, le surpuissant Bête et le légendaire Dragon. Maniez des armes improvisées pour venir à bout de hordes d'ennemis au fil de combats réalistes aussi palpitants que divertissants. Et si vous avez besoin de souffler entre deux bastons, profitez des activités nocturnes disséminées aux quatre coins de la ville, comme le karaoké, le casino, le cabaret, la salle d'arcade ou les cages de frappeur, et croisez des personnages variés mais toujours hauts en couleur. Yakuza Kiwami 2 - PS5, Xbox Series X|S Kazuma Kiryu pensait que l'époque du Clan Tojo était révolue. Avec sa jeune protégée, Haruka Sawamura, il a construit une vie paisible loin des violences de jadis. Un seul coup de feu a suffi à troubler cette paix. Yukio Terada, le Cinquième président du Clan Tojo, vient d'être assassiné. Avec la guerre qui s'annonce, le légendaire Dragon de Dojima est rappelé dans l'univers qu'il souhaitait oublier à jamais. Kiryu doit se rendre à Sotenbori, Osaka, pour tenter de calmer le jeu entre les clans rivaux, mais c'est sans compter sur Ryuji Goda, le Dragon de Kansai, qui est prêt à tout pour mener à bien cette guerre. Et dans ce monde, il ne peut y avoir qu'un seul dragon. Yakuza Series 20th Anniversary Bundle - PS5, PC Inclut Yakuza 0 Director's Cut, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 en boîte.

Rediffusion du RGG Summit 2025

