Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sera bien plus qu'un remake, plongeant dans le passé d'un personnage d'envergure

Ces dernières heures, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont diffusé le RGG Summit 2025 en amont du Tokyo Game Show, qui a principalement été centré sur la licence Like a Dragon, ou plutôt Yakuza puisque les projets concernés étaient tous connectés aux anciennes aventures de Kazuma Kiryu. Le gros morceau n'a été nul autre que Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, un remake qui ne se contentera pas de remettre aux goûts du jour le troisième épisode de 2009. Alors qu'une fuite du site officiel avait spoilé une partie de la révélation la semaine dernière, c'est donc une petite surprise, puisqu'il ajoutera une expérience entièrement inédite centrée sur Yoshitaka Mine, l'antagoniste de ce troisième épisode. Plusieurs changements d'acteur ont d'ailleurs été effectués, qui se refléteront dans les deux jeux, de même que des modifications de chara design qui divisent déjà les fans.

En plus des présentations des deux jeux ci-dessous, vous trouverez en pages suivantes de nombreux visuels, ainsi que deux bandes-annonces introduisant les affrontements de chaque jeu et une rediffusion du RGG Direct 2025 donnant davantage de détails.

Le retour d'une légende et l'aube d'une nouvelle ère... YAKUZA KIWAMI 3 Vivez la suite des aventures de Kazuma Kiryu, luttant pour protéger ses êtres chers, dans ce remake ultime de Yakuza 3 qui revitalise toutes les facettes de l'original tant apprécié. Les rues animées d'Okinawa et de Tokyo sont reconstituées dans les moindres détails afin d'y accueillir des combats retravaillés et plus frénétiques que jamais. L'histoire mémorable gagne en profondeur et en émotion grâce à des scènes supplémentaires, un contenu annexe amélioré renforçant l'immersion et bien plus encore. Kazuma Kiryu (Takaya Kuroda).

Yoshitaka Mine (Shido Nakamura).

Rikiya Shimabukuro (Show Kasamatsu).

Tsuyoshi Kanda (Hiroyuki Miyasako).

Daigo Dojima (Satoshi Tokushige).

Shigeru Nakahara (Ryo Ishibashi).

Go Hamazaki (Teruyuki Kagawa). DARK TIES Découvrez l'histoire de Yoshitaka Mine de Yakuza 3 dans un jeu à part, inclus dans ce remake. Autrefois à la tête d'une start-up couronnée de succès, il plonge volontairement dans le monde cruel des yakuzas après avoir tout perdu. Animé par une soif de liens sincères pour combler le vide qui l'habite, il se lance dans une nouvelle aventure riche en émotions, en combats effrénés aux poings et en activités annexes passionnantes. Deux hommes, deux voies distinctes qui convergent jusqu'à ébranler le destin lui-même. Yoshitaka Mine (Shido Nakamura).

Tsuyoshi Kanda (Hiroyuki Miyasako).

Shinpei Kari (Kenji Matsuda).

Daigo Dojima (Satoshi Tokushige).

Comme bien souvent avec les jeux de la licence, c'est en début d'année prochaine que nous pourrons découvrir Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, le 12 février 2026 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC (Steam). SEGA ne chargera d'ailleurs pas les joueurs plein pot s'ils veulent juste découvrir ces deux aventures, une édition Deluxe servant à cela avec divers packs optionnels. Notez que les prix sont identiques, peu importe la plateforme choisie, certains devraient en prendre exemple.

Bonus de précommande Mec légendaire : Ichiban Kasuga pour le gang des gonz de Ryukyu. Édition standard - 59,99 € Le jeu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Édition Deluxe numérique - 74,99 € Le jeu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Pack de tenues légendaires :

Ensemble de tenues de personnages légendaires ;



Ensemble de t-shirts originaux.

Pack de mecs et nanas légendaires :

Pack de mecs légendaires ;



Pack de nanas légendaires.

Pack de personnalisation des gonz de Ryukyu :

Ensemble de vestes ;



Ensemble de personnalisation de moto.

Pack de personnalisation de téléphone :

Ensemble de fonds d'écran verrouillé pour téléphone ;



Ensemble de styles de téléphone à clapet ;



Ensemble de décorations pour téléphone à clapet.

Pack de musiques légendaires.

