Yakuza Wars dévoilé discrètement, les fans vont êtres déçus

Le mois dernier, nous apprenions que SEGA avait déposé la marque Yakuza Wars au Japon. Un timing intéressant, car RGG Studio dévoilera le prochain opus de sa saga Like a Dragon lors du Tokyo Game Show 2024 dans quelques jours. Mais, finalement, une page Facebook pour Yakuza Wars vient d'être découverte, balayant les espoirs des joueurs.

Non, Yakuza Wars ne sera pas le prochain titre de Ryu Ga Gotoku Studio, mais bien un jeu de stratégie pour mobiles, développé par BBGame, un studio chinois qui avait déjà travaillé sur New Romance of Three Kingdoms pour Koei Tecmo. D'après la description du jeu, en chinois, Yakuza Wars sera le premier jeu pour mobiles de la saga avec « un gameplay de guerre stratégique », mettant en scène des personnages connus comme Kiryu Kazuma, Kasuga Ichiban et Majima Goro. Les internautes n'ont pas manqué de souligner que ces visuels semblent avoir été générés par IA, une cigarette ne se fume pas par le menton, Kazuma...

Rien de bien croustillant pour les fans de Like a Dragon, surtout en Occident. Il faudra patienter jusqu'au TGS 2024, qui aura lieu du 26 au 29 septembre prochain, pour découvrir le vrai prochain volet de la franchise, développé par RGG Studio et au nom finalement inconnu. D'ici là, vous pouvez acheter Like a Dragon: Infinite Wealth à 39,99 € sur Amazon.

