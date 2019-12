Yo-kai Watch : un jeu basé sur l'anime Yo-kai Academy Y en développement, un premier visuel partagé

Ces dernières années, la licence Yo-kai Watch a clairement été l'un des fers de lance de Level-5 et le sera encore sans doute pendant un moment. En effet, The Snack World a déjà disparu des radars au Japon et Megaton Musashi n'a toujours pas été lancé que ce soit en jeu ou anime. Reste Inazuma Eleven, dont la série Orion s'est achevée en septembre dernier et dont le jeu sur consoles Inazuma Eleven Heroes: Great Road tarde à paraître, alors que le spin-off SD sur mobile va lui enfin sortir le 3 janvier prochain. Les esprits malins ont donc toujours le vent en poupe, et vont même avoir droit à un nouveau jeu !

Akihiro Hino a en effet posté un message sur son Twitter ce matin à l'occasion de la diffusion du premier épisode de Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y - Encounter with N, la nouvelle série servant de suite au long-métrage Yo-kai Watch Jam The Movie: Yo-kai Academy Y - Can a Cat be a Hero?, en salle depuis le 13 décembre dans l'Archipel. Dans celui-ci, il annonce tout simplement qu'un jeu Yo-kai Watch Academy est en développement et devrait proposer des mécaniques de gameplay différentes des précédentes productions tirées de la licence. Bien qu'aucune plateforme ne soit annoncée pour le moment, le premier visuel accompagnant le post suggère tout de même fortement un jeu mobile avec son chara design SD plutôt simpliste sur lequel nous retrouvons Jinpei Jiba, héros du sixième long-métrage et présent dans Yo-kai Watch 4, ainsi que le yo-kai Bakera.

Si vous souhaitez avoir une idée de cette nouvelle série, ça tombe bien, car son premier épisode a été mis en ligne sur YouTube :

De notre côté, espérons que la localisation de Yo-kai Watch 4 qui avait été annoncée l'été dernier nous donne de ses nouvelles en 2020, ce sera déjà pas mal.